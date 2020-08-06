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MLB／「跑10次會死10次」 教士教頭讚嘆道奇泰勒雷射肩
道奇今日對上教士，與對手互有來往，到比賽末局甚至還差點被教士扳平延長戰線，好在外野手泰勒（Chris Taylor）秀上一記「雷射肩」長傳，完成再見雙殺，助道奇7:6戲劇性拿下比賽，讓先發投手史崔普林（Ross Stripling）忍不住在賽後大讚泰勒，教士教頭也佩服，「跑10我們會死10次」。
此役9局下半，落後1分的教士再一出局後攻佔一、三壘，反攻強況大好情況下，接棒的馬恰多（Manny Machado）擊出左外野方向飛球遭接殺出局，三壘跑者葛里遜（Trent Grisham）想靠高飛犧牲打扳平比數，但泰勒一記93.3英里（約150公里）的傳球，讓他在本壘出局，成為比賽最後出局數。
GAME. OVER. pic.twitter.com/rBVrFoZHYB— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 6, 2020
泰勒的守備演出，自己、隊友跟對手都覺得不可思議。泰勒表示沒想到會以這樣的方式終結比賽，今日先發投出個人本賽季最快95英里（約153公里）速球的史崔普林也在賽後直言：「老實跟你說，我在休息是整個瘋掉。泰勒根本就是天生打棒球的料，接球傳球一氣呵成，酷到炸！」；不只如此，史崔普林在得知泰勒傳球速度達93.3英里，興奮在推特跟球迷分享隊友有多厲害。
CT93.3! https://t.co/iRqT7THaJT— Ross Stripling (@RossStripling) August 6, 2020
除了隊友大力褒揚泰勒，教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）不忘稱讚道奇最後一波的防守，「他們完成了一次很棒的守備。那球必須要很完美，也真的很完美，再試10次我們10次都會出局。」
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