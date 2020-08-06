MLB／先發輪值堪稱銅牆鐵壁 達比修率小熊6連勝

小熊今日作客皇家，先發投手達比修有繳出穩定好投，主投7局雖沒有爆炸性三振演出，只送出4K，但也僅被敲5安、失1分，幫助球隊以6:1擊敗皇家，收下近期6連勝，戰績來到10勝2敗，再寫隊史紀錄。

達比修有此役7局好投，各項數據不算突出，第2、3局也小遇亂流，各被敲兩安，在第3局丟掉1分，好在後續局面控制得當，在退場前將雙方比分穩定保持在2:1，最後靠著隊友補刀在比賽末段拉尾盤，讓小熊無懸念帶走勝利。

包含本場比賽在內，小熊近期拉出一波6連勝小高潮，戰績推進至10勝2敗，為1901年後球隊第4度在開季前12場比賽就拿下10場勝仗，前3次分別在1907年（10勝2敗）、1934（10勝2敗）、1969年（11勝1敗）達成。

小熊能睽違半個世紀再締造紀錄，很大原因要歸功於投手群。在達比修有本場勝投後，小熊先發輪值防禦率降至1.95。更驚人的在於小熊將對手平均打擊率壓在0.172，合賞62次三振，只挨了3次全壘打，甚至讓對手的平均擊球初速只在83.6英里（約135公里）堪稱同牆鐵壁，讓小熊持續在國聯獨走。

對此，小熊投手教練哈特維（Tommy Hottovy）表示：「我們很有自信，當有信心讓打者擊出比較軟的球，就算真的擊出很有威力的球好了，但是知道背後有隊友罩著，就會認自己有信心將球送到預期的位置。」