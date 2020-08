MLB／揮別前兩戰低潮 柳賢振5局8K奪轉隊首勝

南韓投手柳賢振轉戰藍鳥,揮別開季前兩局陰霾,今日對上勇士主投5局賞8K,奪本季首勝一吐怨氣。

柳賢振前一場面對國民,只投4.1局就被狂敲9安、丟5分,防禦率直線上升至8.00。今天對上勇士重拾藍鳥對他的王牌期待,先發5局用84球就狂飆8次三振,僅被敲1安,另有3保送,防禦率降至5.14。

賽後採訪時,柳賢振就表示賽前暖身的變速球球感不錯。本場32顆變速球,就造成打線14次揮棒落空。至於滑球也是勝投關鍵,共用了27球造成打者揮棒落空5次。

迎來加盟藍鳥首勝,柳賢振並不以此滿足,儘管此役狀態調適得當,柳賢振仍認為自己還有很多細節需要加強,強調:「我的速球跟卡特球投得有比上一場好,變速球也有改善,不過我覺得還有待加強。其中一點就是要減少保送次數,這樣才能更輕鬆解決打線。」

柳賢振也補充自己有修正卡特球的投法,強調卡特球的目的就是讓打者以為自己投的是速球,所以球速必須達標。比起前兩戰速度偏低、位移多的球路,柳賢振進行些微調整,嘗試將球速提高,並減少球的位移軌跡,也收到不錯功效,坦言之後會持續複製今天的經驗,持續進步。

Congratulations to Ryu on your first #BlueJays win! 👏



블루제이스에서의 첫 승을 축하드립니다! pic.twitter.com/byyemZ1F6T