MLB／揮別前兩戰低潮 柳賢振5局8K奪轉隊首勝

南韓投手柳賢振轉戰藍鳥，揮別開季前兩局陰霾，今日對上勇士主投5局賞8K，奪本季首勝一吐怨氣。

柳賢振前一場面對國民，只投4.1局就被狂敲9安、丟5分，防禦率直線上升至8.00。今天對上勇士重拾藍鳥對他的王牌期待，先發5局用84球就狂飆8次三振，僅被敲1安，另有3保送，防禦率降至5.14。

賽後採訪時，柳賢振就表示賽前暖身的變速球球感不錯。本場32顆變速球，就造成打線14次揮棒落空。至於滑球也是勝投關鍵，共用了27球造成打者揮棒落空5次。

迎來加盟藍鳥首勝，柳賢振並不以此滿足，儘管此役狀態調適得當，柳賢振仍認為自己還有很多細節需要加強，強調：「我的速球跟卡特球投得有比上一場好，變速球也有改善，不過我覺得還有待加強。其中一點就是要減少保送次數，這樣才能更輕鬆解決打線。」

柳賢振也補充自己有修正卡特球的投法，強調卡特球的目的就是讓打者以為自己投的是速球，所以球速必須達標。比起前兩戰速度偏低、位移多的球路，柳賢振進行些微調整，嘗試將球速提高，並減少球的位移軌跡，也收到不錯功效，坦言之後會持續複製今天的經驗，持續進步。