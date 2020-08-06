MLB／薛則腿傷僅投1局 不擔心會錯過下次先發

國民三屆賽揚先發薛則（Max Scherzer），今天對大都會因腿部傷勢只投一局就下場，外界緊張之餘，薛則本人則不擔心，認為很快就會康復，不會錯過下次先發。

薛則早在6天前對上藍鳥就發現腿部不適，還是硬著頭皮花了112球投完7.1局零失分。今日主場迎戰大都會，腿部傷勢又作怪，這次則是投了27球，搞定3出局就下場，改由費德（Erick Fedde）續投。

事實上，當薛則站上投手丘，教練就發現狀況不對勁，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）就說：「雖然他說可以投，但我們看到的，是他投球狀況明顯不好。」

從薛則手中幫大都會灌進兩分的史密斯（Dominic Smith）也感到相當意外，直言：「他競爭的心態很強，不管碰到什麼事，他都會全力以赴。老實說看到費德熱身準備上場的時候我們很驚訝。」

至於薛則也讓為當下先下場才是最明智的決定，但仍對傷勢相當樂觀，表示：「我不打算挑戰我的極限，說實在的，我不太擔心這次的傷勢，我覺得很快就會恢復。」

由於國民接下來有多一天休兵日，讓薛則有更多時間休養，他也希望不會錯過下一次先發，教頭馬丁尼茲則表示，「多一天休息很棒，Max就是Max，我所知道的薛則對我很誠實，他比任何人都了解自己的身體狀況，只要他說沒問題，我就會完全信任他。」