MLB／賽前練習敲13轟 大谷表態未來會持續「二刀流」

大谷翔平右前臂屈肌拉傷，4到6週無法進行投球訓練，不過僅為輕中度拉傷，今天仍首度傷後練習打擊，27次揮棒中有13發越過全壘打牆，表現不錯。大谷翔平也自認傷勢跟當初動刀比起來是小巫見大巫，目前將專注在打擊，放眼日後重拾二刀流。

大谷今日對水手因傷再度缺戰。雖然總教練麥登（Joe Maddon）賽前打包票只要球隊讓為狀況允許，就會讓大谷上場，只是儘管傷勢趨緩，大谷還是感到些微痠痛，確定連續缺席2場比賽。

雖無緣上場，大谷在賽前照樣參加打擊訓練，日媒更透露大谷27次揮棒有13次出全壘打牆，一度5連轟，甚至打到第三層看台，狀況樂觀讓日媒預測明天有望重回先發。針對自己的傷勢，大谷正面看待，透過翻譯表示：「不像TJ手術那次一樣嚴重，只是手肘有點發炎而已。」

大谷也談到對二刀流的願景，認為如果球隊要求他專攻其中一項，他會遵照球隊的指示，只是理想情況下，自己還是會想繼續二刀流。撇除未來才會發生的事，大谷強調自己會先著眼本賽季，專注在打擊上，休賽季再來加強投球。」