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MLB／賈吉敲第7轟 洋基開連轟破隊史雙紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
賈吉敲出領先聯盟的第7轟，洋基開季連續11戰開轟、合計23轟也雙雙改寫隊史紀錄。 路透社
賈吉敲出領先聯盟的第7轟，洋基開季連續11戰開轟、合計23轟也雙雙改寫隊史紀錄。 路透社

紐約洋基今天與費城費城人進行雙重戰，儘管首場比賽以7：11敗下陣來，不過賈納（Brett Gardner）、賈吉（Aaron Judge）接連開轟，加上第二場比賽沃特（Luke Voit）也在第二局開轟，助洋基以開季連續11戰開轟改寫隊史紀錄，前11場比賽累積23支全壘打，同樣創下隊史新紀錄。

洋基今年開季狀況火熱，前9場比賽只輸掉一戰，且累積了聯盟最多的20支全壘打，其中賈吉一人就包辦了其中6支，今天與費城人的雙重戰首場比賽，賈吉在七局下半再轟出一支三分砲，開季前10場比賽累積7支全壘打暫居聯盟之冠。

第二場比賽洋基則是在二局上半輪到沃特開轟，這也讓洋基在開季前11場比賽都有全壘打紀錄，改寫了在1999年時所創下的隊史開季前10場比賽開轟紀錄，而開季前11場比賽累積23轟，也同樣改寫了去年寫下的前11場22轟隊史紀錄。

對於球隊在今年開季展現傲人長打火力，沃特在受訪時說：「我們的打線中每個人都能敲長打、上壘或是獲得保送，並且不會隨便追打壞球，這將能給予對手重傷害。」大聯盟開季連續場次全壘打紀錄是由水手在去年創下的連續20場開轟。

賈吉

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