白襪新世代四核心 芝城四少組超強打線

連續七年勝率都不到五成的芝加哥白襪隊，在今年的短球季，季後賽名單又擴充到16隊的情況下，很有機會打進十二年來首次的季後賽，這都要感謝他們在重整時期，培養出來的四位年輕野手，組成的新生代四核心。

四核心中最受矚目的，當然是今年的超級大物，22歲的古巴中外野手羅伯特（Luis Robert）。早在十五歲就在古巴打到成人隊，十九歲成為古巴國家隊當家開路先鋒的羅伯特，號稱古巴楚奧特（Mike Trout），和鱒魚先生一樣擁有棒球選手頂級的五項工具。在升上大聯盟前，就榮登棒球美國年度農場評比聖經『Prospect Handbook』的封面，2019年打遍三個層級，交出神鬼般3成28打擊率，攻擊指數10成01，32轟和36盜的成績，更遑論他在古巴賽季最後一年的恐怖打擊三圍（.401/.526/.687）。

雖然剛升上大聯盟，但羅伯特卻已經讓對手頭痛不已。打完11場比賽後，他的打擊率3成64高居棒球界的第15名，而他去年最為人詬病的選球能力（28保送/128三振），也在目前僅有的樣本數中看出顯著進步（5保送/14三振）。羅伯特自己承認過，他不喜歡凹保送，「我很難選到保送，你也知道，我出棒超積極的。」在羅伯特生涯第一次單場四安打的那場比賽中，他接替受傷的安德森（Tim Anderson，去年的美聯打擊王，也是個出棒積極的人，從去年算起的549個打席中，只選到16次保送），從第七棒移到開路先鋒，他首打席第二球就出棒，滾地球出局；第二個打席中，羅伯特把第一球，一記紅中速球掃到中右外野牆外；下個打席，又是打第一球，一個離好球帶還有好幾吋的外角曲球送到右外野形成安打；第四個打席，他在一好一壞時，把偏低的滑球撈到中左外野圍牆，是一支兩分打點的二壘安打，這也是他在這場比賽看到最多球的打席；在下一次打席，羅伯特又把偏外角的曲球拉到左外野，第二支二壘打出籠。這天他在六個打席中，一共只看了十球。十球。

白襪中外野手羅伯特能打能跑選球好，是近年已經較為罕見的五項全能球員，以他的實力來看，今年球季的新人王幾乎是囊中之物。 美聯社

在他轉任白襪一番的這四場中，羅伯特在17個打數中打出8支安打。而且不要以為大聯盟的投手對菜鳥特別優待，都投直球給他打。到8月5日為止，在177位上場數合格的打者中，羅伯特看到的直球比例是第28低的，而面對的滑球比例（34.2%）更是第四高（前兩名歐尼爾和迪揚都是紅雀隊的打者，只打了5場比賽）。雖然他的揮空率是全大聯盟第一高，但只要被他咬中，那他的BABIP可是棒球界第三高的5成。儘管賽季還不滿兩個禮拜，羅伯特已經證明，他是貨真價實的大物。

羅伯特在正式升上大聯盟前，已經先被白襪隊用六年5000萬，外加兩年選擇權綁定，這數字打破了去年春訓前，白襪用六年4300萬綁定希曼尼茲（Eloy Jimenez）的未上大聯盟之小聯盟選手紀錄。希曼尼茲今年也才23歲，但在菜鳥球季就已經打了31轟，今年雖然曾進過腦震盪名單，但在重回先發陣容後，他在25個打數敲了7支安打，包括生涯第一次的單場四安。那場比賽剛好也是羅伯特的四安打之戰，當他們倆都已經打了三支安打後，生性開朗的希曼尼茲跑去跟羅伯特講：「誒，我們接下來兩個打席，再一支三壘打就是完全打擊勒。沒想到小羅居然還生氣：『你幹嘛跟我講這個？現在我得要注意打三壘打了，我本來只想好好打擊而已。』我只好縮回來說，好好好，你好好打，三壘打自然會出現。結果雖然沒有完全打擊，但我們都打了單場四安，還是很棒啦。」

希曼尼茲在這兩季也飽受大聯盟投手的變化球伺候，去年他面對的滑球比例高居聯盟第二，僅次於他當初在小熊農場中的隊友索雷爾（Jorge Soler）；今年更誇張，35.2%對他的投球中是滑球，比羅伯特還高，而他對上滑球的xwOBA（預期加權上壘率）是超齡成熟的第九名，想用變化球解決這位少年強打，是越來越困難的任務。

白襪左外野手希曼尼茲去年球打出31轟、79分打點、.267打擊率的優異成績，獲得美聯新人王票選第四名，今年球季他提升對變化的打擊能力，火力更為兇猛，年度MVP票選恐怕也會開始有他的名字。 美聯社

和羅伯特及希曼尼茲的強打不同，身高僅僅173公分的馬德里哥（Nick Madrigal）完全是天秤的另一側，以高接觸率和一壘安打著稱，和當今大聯盟顯學的高選球率和全壘打反其道而行。靠著這個獨門功夫，馬德里哥在2018年選秀會的第四順位就被白襪選走，雖然沒入選開季的30人名單讓自視甚高的馬德里哥頗為生氣，但他也只多等了一個禮拜，還是拼上大聯盟。上個賽季他除了在高階1A的打擊率不到三成外，2A和3A的打擊率都超過3成3。更誇張的是，在532個打席中，他只被三振16次，換算下來，他的三振率只有3.0%，是21世紀期間小聯盟第二低的紀錄。雖然在大聯盟的短短五場比賽中，17個打數就吞下2k（7.4%，好高喔），但也敲出了5支安打。按照FanGraphs的預測，小馬哥今年只會被三振10次，是全聯盟第一。（雖然跑出來的數字，最低的是紅人的肌肉男羅倫佐Michael Lorenzen，但人家畢竟是個投手啊）加上他已經被視為金手套等級的二壘防守，已經被拿來和阿土伯（Jose Altuve）、派卓亞（Dustin Pedroia）等袖珍型MVP相比了。

白襪新秀二壘手馬德里哥在小聯盟是超高打擊率、極低三振率的球員，在球隊陣中太多大砲的情況下，正需要這樣的人才來串聯打線！ 美聯社

至於三年前榮登Prospect Handbook封面人物的孟卡達（Yoan Moncada），已經算是四少中的大哥了，在20歲剛從古巴叛逃出來時，就被紅襪用非美籍球員創紀錄簽約金3150萬美金鎖定，旋即在2017年季前拿來作為向白襪換取賽爾（Chris Sale）的最主要籌碼。雖然在白襪的前兩個賽季，打擊率不過就是2成3，長打率就4成之譜，讓白襪球迷痛罵自己當了冤大頭，找了這麼個賠錢貨。但2019年孟卡達從二壘移防三壘後，成績卻突飛猛進，交出了來美後第一個打擊率破三成的賽季，還加上25轟，完全站穩白襪二番的角色。按照當今進階數據派讓最佳打者盡量排前段棒次的思維，他和羅伯特兩人當白襪前兩棒，未來說不定會成為美聯最佳組合。

白襪三壘手孟卡達在2018年時真會赫壞球迷，578個打數僅17支全壘打，卻被三振217次、打擊率.235，這是哪找來的天價古巴水貨巨砲？還好去年他就繳出像樣的成績來！ 美聯社

舉目當今美國職棒所有球隊，沒有任何一隊有這麼多個已經準備上大聯盟，而且還是潛在明星級的野手，白襪隊今年讓這芝城四少一次到齊，目標當然直指十月份的季後賽。