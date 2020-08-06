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史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表一窺多驚人

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大聯盟球賽愈趨單調 不妨參考中華職棒作法

聯合新聞網 / 李秉昇
大聯盟的投打對決越來越「三純數據」化，打者拚全壘打、投手拚三振，達不成共識就保送？如果每一棒都像老將普荷斯在打只想貓全壘打，比賽會好看嗎？ 美聯社
大聯盟的投打對決越來越「三純數據」化，打者拚全壘打、投手拚三振，達不成共識就保送？如果每一棒都像老將普荷斯在打只想貓全壘打，比賽會好看嗎？ 美聯社

中華職棒下半季換球之後，成效明顯，不僅用球彈性係數明顯下降，前15戰的場均全壘打數、投手防禦率也都非常有感地減少，使比賽不再流於由全壘打主宰的瘋狂打擊戰，投手變得更勇於挑戰打者，場上的戰術應用也更加多變，整體賽事的可看性與品質有所增加。

相比於中職在今年季中大動作換球，以解決上半季為人詬病的「球太彈」問題，大聯盟近年來面對他們的「太會飛的球」（飛行阻力係數偏低）、全壘打浪潮、比賽樣貌單一化的趨勢，卻始終沒有什麼太積極的作為，使得球賽產品呈現變得愈來愈極端。

今年的大聯盟球季受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，既沒有球迷，也沒有熟悉的162戰賽程，加上突破僵局制和雙重賽七局等暫時性新規則的導入，美職最高殿堂球員的打法不僅延續著近年來極端的趨勢，而且還變本加厲：投手投得愈來愈用力，打者的揮棒也愈來愈毫不保留。

數字會說話，今年大聯盟開季至今約進行了兩週的賽程，截至美國時間8月3號止，各項聯盟整體數據都顯示，本季的大聯盟賽事更加趨向三振、保送、全壘打等「三純數據」（Three True Outcomes, TTO），防守者的守備機會、進攻端的犧牲觸擊、盜壘、以及其他戰術應用，出現頻率愈來愈低。

首先來看三振和保送數字。大聯盟本季的K/9值達到9.1，等於平均來說投手每九局可飆九次三振，此數字在過去代表投手三振率非常優異，但如今卻只是聯盟平均值。

李秉昇製表
李秉昇製表

從上圖可知，大聯盟2020年的K/9值9.1比去年的8.9還要高，而8.9已經是原本的大聯盟最高紀錄了。回過頭看2015年大聯盟的K/9值才7.8而已，短短5年，數字就從7.8漲到9.1；時間再往前推到王建民剛上大聯盟的2005年，當時大聯盟K/9值僅6.4，15個寒暑過去，K/9值已經上升到9.1，如此漲幅只能用誇張來形容。

至於保送，今年大聯盟平均每九局的保送人次是3.6，雖不及史上最高的1949年（4.1），但仍是2000年以來最高的BB/9值。此外，今年大聯盟的場均盜壘次數寫下自1967年以來的新低；場均犧牲觸擊次數寫下史上最低；場均雙殺打數為1963年以來最低；平均打擊率.232更是現代棒球史上的最低數字。許多過去原本會形成安打的強勁擊球，都被大數據科學化分析造就的極端守備佈陣（今年極端守備佈陣的比例達到34.5％，為有記錄以下最高），給守了下來。因此，本季場內球形成安打的機率（BABIP）只有.280，寫下自1972年來的最低數字。

這年頭幾乎人人都有一棒定江山的能力，會積極採用犧牲觸擊的球隊越來越少了，看到有人偷點成功，球迷應該都要覺得感動。 美聯社
這年頭幾乎人人都有一棒定江山的能力，會積極採用犧牲觸擊的球隊越來越少了，看到有人偷點成功，球迷應該都要覺得感動。 美聯社

全壘打方面，今年每隊場均開轟數1.22支，雖還不及去年1.39支那麼誇張，但仍然是史上第三高的數字，僅次於去年和2017年（1.26支）。

種種現象呈現的結果是相當極端的棒球環境，幾乎只剩下三振、保送、全壘打，一壘安打愈來愈少、盜壘愈來愈少、雙殺打也愈來愈少。這種環境導致「三純數據」的比例衝到歷史新高，達到36.4％，此數字在2012年只有29.2％；換言之，今年有超過三分之一打席的結局，球都沒有遇到守備員或被打在場內。球如果沒有遇到守備員或被打在場內，那棒球比賽的變化性和精彩度都會減低，教練運用戰術或不同調度法的可能性也會減少，簡單來說，就是賽事趨於單調、單一。

李秉昇製表
李秉昇製表

當然，上述的數據都只是今年開季賽程未及兩週的小樣本，剩餘賽季仍有可能出現變化，趨近於正常，只是這種聯盟整體的趨勢型數據，通常遠比選手個人數據更快就趨於穩定、更快反映真實，因此仍有不小的參考價值。

大聯盟今年遭到勞資衝突和新冠肺炎疫情的雙重夾擊，應該無暇修正這個問題，不過許多專家都認為，這是他們未來等情勢比較穩定之後，必須著手處理的事情，畢竟這些趨勢都關乎大聯盟賽事的品質、娛樂性，以及棒球運動的未來發展。

造成近年大聯盟球賽變單調的原因，除了投手分工愈來愈精細、投球局數愈來愈短、球速愈來愈快、變化球愈來愈犀利、打者愈來愈追求揮大棒和長打之外，球變得比較會飛、比較容易形成全壘打也是一大關鍵。球比較容易飛出全壘打牆，等於變相鼓勵打者盡量揮大棒、盡量追求長打，因為在球比較會飛的情況下，揮大棒的三振風險所帶來的負面影響，不會比抓到一顆失投球製造長打或全壘打的效益來得高。在此邏輯下，打者自然而然比較願意多採取揮大棒、追逐全壘打的進攻模式。

從這個角度來看，中華職棒今年在換球上的積極作為，就值得大聯盟仿效。

中職比賽用球恢復系數降低後，全壘打滿天飛的狀況減少，投手作戰策略可以恢復正常。 中央社
中職比賽用球恢復系數降低後，全壘打滿天飛的狀況減少，投手作戰策略可以恢復正常。 中央社

跟中職差不多，大聯盟大約在2015年季中，開始出現「球很會飛」的問題，並在2016年起受到廣泛討論。縱使各種數據都指向用球可能出現問題，媒體人也進行研究提出相關數據，但大聯盟在2016年第一次面對彈球的質疑聲浪時，反應速度非常緩慢，而且保持非常不透明的態度和作風。

美國知名棒球媒體「棒球指南」（Baseball Prospectus）的專欄作家亞瑟（Rob Arthur）就寫道：「中華職棒（在此次彈球風波）的透明度，與大聯盟在相同議題上採取相對沉默的態度，形成強烈對比。」他指出，大聯盟的彈球問題，從2015年下半季就已浮現，但大聯盟官方直到三年後的2018年，才好不容易委託一群科學家進行調查，並產出首份針對用球性質的研究。當時他們發現，球的恢復係數並沒有什麼改變。

經歷了外界諸多的抨擊，大聯盟第二次針對用球的調查就比較快一些，2019年大聯盟整體的全壘打數字再次顯著上揚，官方在年底就委託研究並刊出報告，指出2019年的用球比較不容易受到空氣阻力的影響，因此能飛得較遠。不過，這已經是距離用球首次被發現可能出問題的四年之後了。

此外，亞瑟大讚中華職棒對於用球恢復係數規範的開誠佈公，與願意坦承規範有所瑕疵的直率。他表示，大聯盟一直以來都宣稱旗下用球符合官方的恢復係數規範，但他們始終不願公開承認他們所設定的恢復係數範圍實在太大了。

亞瑟認為，大聯盟之所以一直不想去修改官方規定的大範圍恢復係數規格，是因為他們想要在每次用球出問題時，都能搪塞媒體一個很好的官方說法：「用球都符合恢復係數的規範。」即便大聯盟用球製造商羅林斯（Rawlings），實際在製造時所設定的恢復係數誤差值，比大聯盟官方規定的嚴格許多，但他們也不願公布羅林斯設下的恢復係數誤差範圍是多少，再次表現不透明的作風。

最後，亞瑟提到，中職還做到了一件大聯盟始終不願意做的事，就是要在季中改變用球，馬上針對問題做出實質的修正。中職願意明白地坦承問題與瑕疵，在球季中就提出修正辦法，而且結果也確實改善了球賽的品質、提高了賽事內容的多樣性。

這點是大聯盟從2016年到現在，一直沒有採取的作為。今年春訓，有外部研究人員針對大聯盟的用球進行研究，發現今年的用球跟去年沒有太大的差異，也難怪大聯盟本季的全壘打依然猖獗，且近年來呈現的比賽單調化趨勢亦無減緩，反而更加嚴重。

中華職棒球隊少，求新求變阻力也少。既然大聯盟都能採用中職創新的觀眾人形立牌，那麼換個球何不也參考一下！ 美聯社
中華職棒球隊少，求新求變阻力也少。既然大聯盟都能採用中職創新的觀眾人形立牌，那麼換個球何不也參考一下！ 美聯社

雖然大聯盟的競爭強度無疑是世界最高，很多規章制度也比其他國家職棒先進，中職有許多作法和規定亦仿效大聯盟，但在近五年兩個聯盟都面臨彈球風波的情況下，中職的反應和後續作為，確實比大聯盟的處理還要來得好，也採取對球員和球迷較負責任的態度。中職在應對彈球議題的處置上，的確有美國大聯盟值得學習之處。

新冠肺炎 疫情 中華職棒

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