MLB／還原電影場景 夢幻成真棒球賽因疫延至明年

美國職棒大聯盟MLB今天表示，重現電影「夢幻成真」（Field of Dreams）場景的比賽原訂13日登場，但因為2019冠狀病毒疾病疫情延燒，將延到明年舉行。

這場芝加哥白襪和聖路易紅雀的比賽，原定在愛阿華州（Iowa）戴爾斯維（Dyersville）玉米田中打造的一座棒球場進行，那裡鄰近1989年好萊塢棒球電影「夢幻成真」的拍攝地點，這場比賽如今將成為2021年例行賽中的一役。

MLB主席曼弗瑞德（Rob Manfred）在聲明中說：「我們竭盡所能要為愛阿華州民眾、喜愛那部片的粉絲和所有球迷呈現這場頂級賽事，但是很不幸，我們已決定，鑑於公共衛生的挑戰不斷變化，要球隊在例行賽程外再到其他地方比賽，並非明智之舉。」

「我們希望2021年能在愛阿華州舉辦這場比賽。」

「夢幻成真」一役原本是2020年例行賽的亮點，但因為疫情而幻滅。

因為疫情的關係，MLB原本每隊打162場例行賽的賽季，被迫縮減成每隊只打60場例行賽的規模，但「縮水」賽季也已證明問題不斷，因為已經有確診病例，讓幾支球隊的比賽因此延期。