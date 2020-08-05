MLB／就愛強棒！道奇貝林格約會洋基史丹頓前泳模女友

就是愛強棒！據美國運動媒體「swipe sports」報導，曾登上運動畫刊泳裝特輯的模特兒卡特(chase carter)於上周在個人IG限時動態，上傳一張與光著上半身的道奇強打者貝林格(Cody Bellinger)坐在椅上牽手合照，再加上貝林格IG也追縱卡特家人，推測兩人正在交往。

當然，貝林格交女友並非什麼大事，只是讓媒體嗑牙的話題是，這位泳裝模特的前男友也是大聯盟球員，還是洋基強棒史丹頓(Giancarlo Stanton)，這件事就令人玩味，因為卡特去年還在季後賽與史丹頓曬恩愛，沒想到如今新歡竟是貝林格，以後兩支強棒若在場上相見，將會非常有趣。

卡特曾於2017年在小熊隊主場開球，當時還是台將曾仁和獲頒年度農場最佳投手獎的比賽。據報導說，卡特是在2018年開始與史丹頓交往，去年3月兩人戀情才曝光，但傳出兩人在去年11月分手，而貝林格與史丹頓都曾有過MVP頭銜，因此媒體稱這是卡特交往的第二位「MVP」。

道奇強棒貝林格。 法新社

Giancarlo Stanton’s Ex-Girlfriend Model Chase Carter is Now Dating Dodgers Star Cody Bellingerhttps://t.co/TYWH9HuPj4 — EgotasticSports (@EgotasticSports) August 4, 2020

在 Instagram 查看這則貼文 🌊 Chase Carter（@lilbabycheezus）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 23 日 上午 9:10 張貼

洋基強棒史丹頓。 法新社

Giancarlo Stanton steps out with girlfriend Chase Carter https://t.co/KovJJHMMeC — Larry Brown Sports (@larrybrownsport) March 30, 2019