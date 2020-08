MLB／就愛強棒！道奇貝林格約會洋基史丹頓前泳模女友

就是愛強棒!據美國運動媒體「swipe sports」報導,曾登上運動畫刊泳裝特輯的模特兒卡特(chase carter)於上周在個人IG限時動態,上傳一張與光著上半身的道奇強打者貝林格(Cody Bellinger)坐在椅上牽手合照,再加上貝林格IG也追縱卡特家人,推測兩人正在交往。

當然,貝林格交女友並非什麼大事,只是讓媒體嗑牙的話題是,這位泳裝模特的前男友也是大聯盟球員,還是洋基強棒史丹頓(Giancarlo Stanton),這件事就令人玩味,因為卡特去年還在季後賽與史丹頓曬恩愛,沒想到如今新歡竟是貝林格,以後兩支強棒若在場上相見,將會非常有趣。

卡特曾於2017年在小熊隊主場開球,當時還是台將曾仁和獲頒年度農場最佳投手獎的比賽。據報導說,卡特是在2018年開始與史丹頓交往,去年3月兩人戀情才曝光,但傳出兩人在去年11月分手,而貝林格與史丹頓都曾有過MVP頭銜,因此媒體稱這是卡特交往的第二位「MVP」。

道奇強棒貝林格。 法新社

Giancarlo Stanton’s Ex-Girlfriend Model Chase Carter is Now Dating Dodgers Star Cody Bellinger https://t.co/TYWH9HuPj4

洋基強棒史丹頓。 法新社

Giancarlo Stanton steps out with girlfriend Chase Carter https://t.co/KovJJHMMeC

SI Swimsuit model is now dating her second straight MLB MVP: https://t.co/KfKR7f7v8C