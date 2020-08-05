MLB／今日戰績表 停了8場馬林魚回歸首戰完封金鶯

雙城今日主場迎戰來犯的海盜，靠著強力打線以7:3輕取對手，其中老將克魯茲（Nelson Cruz）的打擊表現成亮點。 40歲的克魯茲持續施展「不老術」，長打未見衰退外，還以15分打點暫居聯盟打點

2020-08-05 12:53