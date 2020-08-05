MLB／今日戰績表 停了8場馬林魚回歸首戰完封金鶯
MLB今日戰績表
海盜 3:7 雙城
印地安人 4:2 紅人
紅襪 1:5 光芒
大都會 3:5 國民
藍鳥 1:10 勇士
馬林魚 4:0 金鶯
白襪 3:2 釀酒人
皇家 4:5 小熊
巨人 2:5 洛磯
太空人 8:2 響尾蛇
遊騎兵 1:5 運動家
道奇 5:2 教士
天使 5:3 水手
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
04:05 費城人 vs. 洋基
05:05 馬林魚 vs. 金鶯
06:05 大都會 vs. 國民
06:40 紅襪 vs. 光芒
07:05 雙城 vs. 海盜
07:05 洋基 vs. 費城人
07:10 藍鳥 vs. 勇士
07:10 紅人 vs. 印地安人(FOX體育1、3台)
08:05 小熊 vs. 皇家
08:05 金鶯 vs. 馬林魚
08:10 釀酒人 vs. 白襪
08:40 巨人 vs. 洛磯
09:00 太空人 vs. 響尾蛇
09:10 遊騎兵 vs. 運動家
09:10 道奇 vs. 教士
09:40 天使 vs. 水手(FOX體育2、3台)
(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)
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