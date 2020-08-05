快訊

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／11場就轟2發再見滿貫 運動家創歷史最速

聯合新聞網 / 綜合報導
運動家開季11場比賽就擊出2次再見滿貫砲，寫下歷史新猷。 美聯社
運動家開季11場比賽就擊出2次再見滿貫砲，寫下歷史新猷。 美聯社

運動家今出戰遊騎兵，雙方鏖戰至第9局，最終由運動家皮斯卡提（Stephen Piscotty）一記再見滿貫打破僵局收下勝利，也讓球隊寫下隊史單季兩發再見滿貫砲紀錄。

決勝關鍵第9局，運動家讓上半局進攻的遊騎兵三上三下無功而返，隨後運動家打線對上遊騎兵維爾奎斯（Edinson Volquez），直接在無人出局情況下敲1安，還順利拿到2次保送填滿壘包。本以為換上場的投手查維茲（Jesse Chavez）能夠止血，豈料救火不成反放火，第一球就讓皮斯卡提打出再見滿貫砲，只能眼睜睜看著運動家以5:1帶走勝利，跟自己說掰掰。

對運動家來說，這支滿貫全壘打可說是喜上加喜。不只幫助球隊奪勝，還成為繼2018年小熊以來，另一支單季轟出2發再見滿貫轟的球隊。不僅如此，短短前11場比賽就累計2次再見滿貫，讓運動家超車其他球隊，達成歷史最速紀錄。

相關新聞

MLB／道奇新人超狂位移速球 馬恰多望球興嘆引熱議

道奇新人梅伊（Dustin May）今天對教士先發，繳6局8次三振2失分好投，其中更用超扯位移二縫線速球，讓教士強打馬恰多（Manny Machado）吃鱉揮空棒。 梅伊本場先發6局用82球，投

MLB／紅雀鐵捕莫里納宣布確診 挑戰雙2000再等等

聖路易紅雀隊在昨天傳出共有13名隊職員、其中包括7名球員於過去一周確診新冠肺炎後，陣中38歲老牌捕手莫里納（Yadier...

MLB／麥登透露大谷本季不再登板 看好未來持續二刀流

洛杉磯天使日籍好手大谷翔平在近日因為右手肘肌群拉傷，將被限制未來四至六周無法再以投手身份登場後，天使總教練麥登（Joe ...

MLB／壘上有跑者更會敲安 克魯茲靠選球經驗寫紀錄

雙城今日主場迎戰來犯的海盜，靠著強力打線以7:3輕取對手，其中老將克魯茲（Nelson Cruz）的打擊表現成亮點。 40歲的克魯茲持續施展「不老術」，長打未見衰退外，還以15分打點暫居聯盟打點

MLB／11場就轟2發再見滿貫 運動家創歷史最速

運動家今出戰遊騎兵，雙方鏖戰至第9局，最終由運動家皮斯卡提（Stephen Piscotty）一記再見滿貫打破僵局收下勝利，也讓球隊寫下隊史單季兩發再見滿貫砲紀錄。 決勝關鍵第9局，運動家讓上半

MLB／春訓遭速球K下顎 遊騎兵卡洪坦承罹患PTSD

遊騎兵外野手卡洪（Willie Calhoun）3月春訓遭道奇左投烏力亞斯（Julio Urias）以95英里（約153公里）高速速球砸中下顎，讓他事後產生創傷後壓力症候群（簡稱PTSD），雖然本季順

MLB／今日戰績表 停了8場馬林魚回歸首戰完封金鶯

MLB今日戰績表 海盜 3:7 雙城 印地安人 4:2 紅人 紅襪 1:5 光芒 大都會 3:5 國民 藍鳥 1:10 勇士 馬林魚 4:0 金鶯 白襪 3:2 釀酒人 皇家 4:5

MLB／喜迎小鱒魚 楚奧特回歸首局就開轟

天使當家球星楚奧特（Mike Trout）日前請陪產假，喜迎長子。暫別4場比賽，今再拾球棒就痛打水手，1局上就夯出身為人父的首支全壘打。 楚奧特此役1局上一人出局情況下，就強勢敲出中間方向全壘打

MLB／太空人傳噩耗 明星終結者恐得動TJ手術

太空人終結者歐蘇納（Roberto Osuna）美國時間8月1日只投0.1局就退場，雖球團尚未證實，仍傳出有可能要動韌帶置換手術。 歐蘇納8月1日對天使，原本第9局準備終結比賽，不料只投了8球就

MLB／30人名單周五縮減 各隊將以28人打完本季

大聯盟在今天傳出本賽季的開季30人名單將在台灣時間周五縮減為28人，不過直到賽季結束前將不會再減少人數，最主要的原因仍在...

MLB／大聯盟防疫規矩多 媒體坐困球場有如籠中鳥

空蕩的球場，擊球聲格外清脆響亮，人造的球迷加油聲在場內環繞，提醒大家賽前打擊練習時間已過，比賽正在進行，這是美國職棒大聯盟疫情期間閉門開打的標準景象。

MLB／球員無視防疫規範 基特：過太爽

大聯盟疫情一波接一波，馬林魚和紅雀隊都爆出超過十人確診，面對外界質疑，兩隊皆否認球員涉足聲色場所，但馬林魚執行長基特也坦...

熱門新聞

NBA／不可思議絕殺氣走快艇 布克低調慶祝引熱議

中職／悍將二壘缺長遠規畫 黃忠義之後竟無能人

NBA／伊古達拉生涯里程碑 史上僅7人達標

NBA／唐西奇寫超級大三元 創史上最年輕紀錄

NBA／安東尼三分彈定勝負 拓荒者賞火箭復賽首敗

籃板球不再是贏球保證 火箭小球新革命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。