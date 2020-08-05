MLB／11場就轟2發再見滿貫 運動家創歷史最速

運動家今出戰遊騎兵，雙方鏖戰至第9局，最終由運動家皮斯卡提（Stephen Piscotty）一記再見滿貫打破僵局收下勝利，也讓球隊寫下隊史單季兩發再見滿貫砲紀錄。

決勝關鍵第9局，運動家讓上半局進攻的遊騎兵三上三下無功而返，隨後運動家打線對上遊騎兵維爾奎斯（Edinson Volquez），直接在無人出局情況下敲1安，還順利拿到2次保送填滿壘包。本以為換上場的投手查維茲（Jesse Chavez）能夠止血，豈料救火不成反放火，第一球就讓皮斯卡提打出再見滿貫砲，只能眼睜睜看著運動家以5:1帶走勝利，跟自己說掰掰。

對運動家來說，這支滿貫全壘打可說是喜上加喜。不只幫助球隊奪勝，還成為繼2018年小熊以來，另一支單季轟出2發再見滿貫轟的球隊。不僅如此，短短前11場比賽就累計2次再見滿貫，讓運動家超車其他球隊，達成歷史最速紀錄。