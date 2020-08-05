MLB／道奇新人超狂位移速球 馬恰多望球興嘆引熱議

道奇新人梅伊（Dustin May）今天對教士先發，繳6局8次三振2失分好投，其中更用超扯位移二縫線速球，讓教士強打馬恰多（Manny Machado）吃鱉揮空棒。

梅伊本場先發6局用82球，投出58顆好球，包含教士柯朗沃斯（Jacob Cronenworth）的陽春砲在內被敲3安、丟2分，但賞給打線8次三振，也只出現1次保送，收下本季首勝，賽後防禦率降至2.63。

好投之餘，梅伊首局對上馬恰多，以一顆球速高達99英里（約159公里）二縫線速球，讓馬恰多大力揮空棒。美棒球媒體人弗里德曼（Rob Friedman）就分享投球片段並狂讚「這他X的是什麼鬼」，隨後引起各大網友熱烈討論。

不少人附和弗里德曼，表示這球真的狂。有人點出能以這們快的球速，還有這麼刁鑽的位移，實在是驚人。更有網友嚇到吃手手，直言梅伊是學到巫術了吧！