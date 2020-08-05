MLB／春訓遭速球K下顎 遊騎兵卡洪坦承罹患PTSD
遊騎兵外野手卡洪（Willie Calhoun）3月春訓遭道奇左投烏力亞斯（Julio Urias）以95英里（約153公里）高速速球砸中下顎，讓他事後產生創傷後壓力症候群（簡稱PTSD），雖然本季順利回歸，但面對左投並沒有每場都先發。
報導指出，卡洪坦承自己因被K到下顎，使得現在對上大部分左投都會出現焦慮、緊張感。針對此事，以跟總教練商談過，目前也開始用手機應用程式排解焦慮。儘管並非對到所有左投都會緊張，但是打擊狀態已不如以往舒適。今天便因為運動家派出左投盧薩多（Jesus Luzardo），卡洪就暫時退出先發打線。
好消息是，卡洪在美國時間週日對巨人左投安德森（Tyler Anderson）找回信心，就算只是敲出一支高飛犧牲打，卡洪還是認為該打席給了自己更多自信，在與焦慮的對抗間獲得些微的勝利之後，卡洪表示有更多動力克服被球砸中產生的後遺症。
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