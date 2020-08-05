MLB／壘上有跑者更會敲安 克魯茲靠選球經驗寫紀錄

雙城今日主場迎戰來犯的海盜，靠著強力打線以7:3輕取對手，其中老將克魯茲（Nelson Cruz）的打擊表現成亮點。

40歲的克魯茲持續施展「不老術」，長打未見衰退外，還以15分打點暫居聯盟打點王。包含此戰猛打賞在內，他本季在壘上有跑者時更可怕，前19個打數敲出14支安打，打擊率是超誇張的0.737，為1961年擴編年代後第一人。此外他開季11戰敲出17安，是大聯盟史上40歲以上球員之最，目前打擊率0.395，攻擊指數OPS更高達1.109。

克魯茲得知數據格外驚艷，強調自己表現得不錯，但不知道實際數字這麼好，並補充：「經過這麼多年，我一直都會找到更好的打擊方法，了解投手們在不同情況下會想做什麼事。我想這方面的經驗讓我有了現在的收穫吧。」

克魯茲接著說：「我不是隊上跑最快的，所以我的工作就是壘上有跑者的時候，我必須試著幫隊友回到本壘。我的方法也一直在變，比起揮大棒，我選擇做簡單一點的事情，專注在選球上。」

雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）也分析：「看過克魯茲打過無數次全壘打、用力揮棒，這些精采的比賽內容，但是只要有跑者在壘上，我認為他都會稍微收斂一點，他知道投手想幹嘛，他超級清楚，所以能藉此當作優勢。」