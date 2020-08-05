美國職棒MLB手遊熱血開打，超值豪禮玩家讚爆！

全球經典棒球手機遊戲《MLB：9局職棒20》在 MLB長期授權下，深受世界各地的球迷玩家喜愛。為迎接美國職棒大聯盟2020賽季終於在7月24日開幕，開發此款遊戲的韓國公司Com2uS官方宣布，將進行大規模推廣活動及重點更新，歡慶賽季開打，一圓玩家球迷的美夢！

《MLB：9 局職棒 20》獲得MLB官方授權，高擬真度展現棒球精髓。 圖／《MLB：9局職棒20》 提供

更新本季球員Live數值，更豐富！更熱血！

2020升級版的《MLB：9局職棒20》更新本季球員Live數值，Live球員卡的能力值目前都以實際比賽紀錄為基準套用，虛實整合，即時反映美國職棒大聯盟的最新陣容。同時，聯賽模式挑戰任務也新增了獎勵道具，獎勵模式挑戰任務將與Live球員禮包一起出現，提升遊戲的變化性及刺激度。

Live球員卡的能力值將於8/6後以實際比賽紀錄為基準套用。 圖／《MLB：9局職棒20》 提供

多重禮包大放送，球迷嗨到最高點

為慶祝球迷引頸期盼的賽季終於開幕，官方準備了各種不同遊戲道具獎勵，要讓玩家嗨到最高點。只要在8月16日前登入遊戲，即可獲得各種遊戲物品，諸如：白金禮包、高級球員禮包、選擇球隊禮包、技能變更劵……等，100%大放送！

只要在8月16日前登入遊戲，即可獲得豐厚的歡慶賽季紀念禮包。 圖／《MLB：9局職棒20》 提供

此外，玩家登入遊戲後，七天內每天都可隨機抽取一名白金球員，玩家可以從抽取的7名球員中擇一引進，讓球隊陣容更堅強！若玩家累積登入7天以上，還可獲得更多特殊獎勵，如：經典(高級)禮包、界限突破劵等多樣好禮，這些必要道具不僅能提升球隊戰力，勢必也會引發玩家收藏的欲望。

玩家登入遊戲後，七天內每天都可隨機抽取一名白金球員，並擇一引進。 圖／《MLB：9局職棒20》 提供

更令球迷玩家大呼過癮的是，8/1日起只要進入遊戲，即可從Mike Trout、Cody Bellinger、柳賢振、大谷翔平Pro級選手中，挑選一位選手，直接獲得該選手的炫金球員卡，指定訓練任務全制霸後，還可再獲得球隊選擇白金球員禮包，預計又將掀起一波瘋搶熱潮！

即日起只要登入遊戲，就可遇見炙手可熱的棒球傳奇人物。 圖／《MLB：9局職棒20》 提供

《MLB：9局》系列遊戲推出已有12年，一直受到世界各地熱愛棒球玩家們喜愛，在全球Google Play、Apple App Store體育遊戲銷售排名中名列前茅，累計超過4000萬次下載，是深受玩家好評的棒球遊戲。

球迷們若想趁著疫情後的首次賽季熱血一波，就千萬別錯過開幕超值活動，只要登入《MLB：9局職棒20》就可遇見炙手可熱的傳奇人物，還有多樣超值夢幻虛寶也將通通送給你！更多資訊請參閱>>

官方粉絲團：https://www.facebook.com/mlb9inningstw/

遊戲下載：https://bit.ly/2P7ufoH