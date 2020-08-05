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MLB／喜迎小鱒魚 楚奧特回歸首局就開轟

聯合新聞網 / 綜合報導
楚奧特升格當人父，回歸首局就開轟。 美聯社
楚奧特升格當人父，回歸首局就開轟。 美聯社

天使當家球星楚奧特（Mike Trout）日前請陪產假，喜迎長子。暫別4場比賽，今再拾球棒就痛打水手，1局上就夯出身為人父的首支全壘打。

楚奧特此役1局上一人出局情況下，就強勢敲出中間方向全壘打，讓「小鱒魚」貝克漢（Beckham Aaron Trout）見識見識爸爸的力量。

比起當老爸後的首轟，楚奧特最開心的還是迎接孩子的當下，他受訪時表示：「很不可思議，充滿各種情緒。我當時不知道會怎麼樣，直到我看到他，跟老婆一起抱著他的時候，看到老婆的表情，想到我們是如何經歷過來，那種感覺真的很神奇。」

由於只短短見面幾天，如今回到球場的楚奧特，還是放不下家人。自稱到達球場前，來來回回跟老婆進行多達30通的視訊通話。

此外，楚奧特也談到兒子別具意義的中間名。會以亞倫（Aaron）作為中間名，是取自並緬懷已過世的小舅子艾倫‧考克斯（Aaron Cox）。楚奧特透露當發現老婆預產期跟小舅子的生日差不多，就認為是命運的安排，隨後決定將中間名取為亞倫。

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