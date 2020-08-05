MLB／紅雀鐵捕莫里納宣布確診 挑戰雙2000再等等

聖路易紅雀隊在昨天傳出共有13名隊職員、其中包括7名球員於過去一周確診新冠肺炎後，陣中38歲老牌捕手莫里納（Yadier Molina）也在今天透過個人社群網站證實自己確診，讓他在本季挑戰2000場出賽、2000安的兩大里程碑將因此暫緩。

紅雀在上周與釀酒人的三連戰因為傳出有球員確診消息而全部延賽後，昨天球團更證實全隊共有13人確診，讓他們本周與老虎的四連戰也因此受到影響，而今天除了莫里納率先透過社群網站正式自己確診的消息外，紅雀球團也另外公佈了5名確診球員，分別為迪隆（Paul DeJong）、索沙（Edmundo Sosa）、拉佛洛（Rangel Ravelo）、費南德茲（Junior Fernandez）、懷特利（Kodi Whitley），以及第7名不願意公佈姓名的球員。

對於親自宣布確診消息，莫里納說：「儘管我遵守著防疫規定，但仍對於新冠肺炎測試呈現陽性反應感到難過，我將會竭盡所能，盡快回到球迷、聖路易市和隊友身邊，在我康復並缺席的過程中，希望大家能夠尊重我和我家人的影響，祝福大家。」

上月中剛滿38歲的莫里納，曾9度入選明星賽，並拿下9座金手套獎，今年已經是他效力紅雀的第17個賽季，他生涯累積出賽1988場、擊出1967支安打，很有機會在本賽季皆達成2000里程碑。