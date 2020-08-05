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MLB／30人名單周五縮減 各隊將以28人打完本季

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大聯盟在今天傳出本賽季的開季30人名單將在台灣時間周五縮減為28人，不過直到賽季結束前將不會再減少人數。 路透社
大聯盟在今天傳出本賽季的開季30人名單將在台灣時間周五縮減為28人，不過直到賽季結束前將不會再減少人數。 路透社

大聯盟在今天傳出本賽季的開季30人名單將在台灣時間周五縮減為28人，不過直到賽季結束前將不會再減少人數，最主要的原因仍在於復賽後各隊仍陸續傳出確診消息，如再縮減人數恐對於球隊戰力造成影響。

大聯盟本賽季受到新冠肺炎疫情影響，例行賽縮水到僅剩下60場，而原訂開季名單也將從30人一路減少到26人，不過根據今天傳出的最新消息，為了避免新冠肺炎疫情在球隊內部爆發影響到各隊戰力，聯盟目前傾向於讓各隊以28人名單進行完本賽季。

小熊棒球營運總裁艾普斯坦（Theo Epstein）就表示，不管最後球隊名單人數為多少人，球團都將會全力支持聯盟確保球員安全的決策，希望能幫助球員和隊職員能夠在這個新冠肺炎疫情賽季中能夠平安渡過，「只要調整規則的目的是確保球員的安全，並使各隊能夠更公平的競賽，我們都將會給予支持。」

另外也有消息指出，各隊隨隊緊急替補（taxi squad）球員也可能從三人擴大到五人，對於聯盟不斷調整防疫方針，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我認為包括大聯盟和球員工會，他們的決定都是正確的。將名單降到28人可以確保球賽的品質，因為並沒有那麼多可以匹配的潛力球員；至於額外的隨隊緊急替補球員則可以讓所有球隊隨時找到頂替戰力，所以我對於這樣的改變是很滿意的。」

大聯盟 小熊 羅伯茲

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