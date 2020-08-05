MLB／麥登透露大谷本季不再登板 看好未來持續二刀流

洛杉磯天使日籍好手大谷翔平在近日因為右手肘肌群拉傷，將被限制未來四至六周無法再以投手身份登場後，天使總教練麥登（Joe Maddon）在今天指出，本賽季大谷確實可能無法再以投手身份登板，不過對於未來是否能夠找回二刀流身手，他則是保持樂觀態度。

大谷在2018年動刀治療手肘後，上賽季都以打者身份登場，好不容易在本季再度重拾二刀流身份，沒想到開季前兩場比賽投球表現卻是荒腔走板，並傳出右手肘不適的狀況，在經過檢查後確定為手肘肌群拉傷，天使球團也在昨天宣布，未來四至六周將不會再讓他以投手身份登板。

而今天天使總教練麥登也表示，本賽季預計將不會再讓大谷站上投手丘，但他並不認為今年的挫折會讓大谷在未來失去以二刀流身份重回球場的機會，「據我所見，我相信他是能做到的，只是我們還有具體問題需要解決。」

麥登指出，儘管現在的狀況必須迫使大谷重新專注在打擊上，但大谷也相當享受打擊的過程，就目前的狀況看來，他也能夠在這點上有所發揮，至於何時會讓大谷以打者身份回到球場，麥登也抱持著開放態度。

對於大谷開季就遭遇亂流與傷勢問題，天使隊友楚奧特（Mike Trout）也說：「我只能說他確實有點不對勁，這對他來說肯定是一段艱困的時刻，但他是一名獨特的球員，儘管在投球上出現一些狀況，但他還是可以打擊，這真的很酷。」