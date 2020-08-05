MLB／大聯盟防疫規矩多 媒體坐困球場有如籠中鳥

空蕩的球場，擊球聲格外清脆響亮，人造的球迷加油聲在場內環繞，提醒大家賽前打擊練習時間已過，比賽正在進行，這是美國職棒大聯盟疫情期間閉門開打的標準景象。

為了防疫，大聯盟訂出長達113頁的規定，不只場上球員要適應「新常態」，場邊媒體工作型態也被2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打亂，喪失在場內趴趴走的特權，從下午到深夜比賽結束幾乎都得待在包廂內，彷彿失去自由的籠中鳥。

大聯盟本季因疫情延後近4個月開打，與美國職籃NBA集中在佛羅里達州迪士尼世界（Walt Disney World）「泡泡」內復賽不同的是，大聯盟30支球隊仍使用各自主場，且須配合賽程征戰各地，在兩個多月內完成60場例行賽。

紐約大都會7月29日至30日主場迎戰來訪的波士頓紅襪隊，睽違10個月，花旗球場（Citi Field）再度迎接大聯盟例行賽，也讓外界有機會一窺疫情前後場內外的劇烈變化。

以往媒體出入口高效率的安檢變成層層關卡，過金屬探測門、隨身物品讓警犬嗅過後，手持清單的工作人員上前念出一長串症狀，詢問過去14天是否疑似染疫或與患者接觸。過關後量額溫不能超標，工作人員才會放行，讓媒體入內領取採訪證。

歷經一番折騰，採訪證終於到手，工作人員最後順便給了塊磁鐵並說：「包廂廁所每次限一人使用，進廁所前請把這貼在門上。」

以往最多可3人同時使用的媒體包廂男廁因疫情變成強迫一人獨享，大聯盟落實社交距離規定果然不是說說而已。

包廂空間有限，球團如開放所有申請的媒體到場採訪，恐難以在室內保持社交距離。大聯盟本季因此規定，每場到場採訪的媒體上限為35人，包廂內座位一律間隔至少6英尺（約183公分），記者入內後須按照座位安排入座。

過去，大聯盟每場開賽前4小時開放媒體入場，文字記者可在特定時段進出主客隊更衣室、參加記者會、在賽前練習時進到場中。如今，大聯盟規定媒體不得在球場內遊蕩，不能進入場中、更衣室等管制區域；賽前賽後訪問改採Zoom視訊形式，一般媒體無法近距離接觸球員與教練。

影響所及，文字記者從抵達球場到球賽結束，好幾個小時都在媒體包廂內「關禁閉」。

攝影記者待遇較特殊，開賽後可在場邊指定區域拍攝。但與以往不同的是，他們的「大砲」無法架在休息區旁的攝影壕溝，因為大聯盟鼓勵球員與教練在場邊保持距離，壕溝被腹地擴大的休息室占據，攝影記者只好在觀眾席取景，成為場邊的另類觀眾。

大聯盟未強制球員與教練戴口罩，媒體等場邊人員則須全程配戴，進入球場後除飲食外不能脫下口罩。

依規定，球團僅能提供媒體餐盒，包廂旁的媒體用餐區因此暫停開放，沒有自助餐，也見不到以往提供到比賽中段的冰淇淋等點心。大聯盟開放媒體攜帶外食，但過去能喝到飽的咖啡、碳酸飲料都沒了，只剩球團提供的瓶裝礦泉水。

失去親身採訪球員與教練的機會，又少了豐富多樣的飲食選擇，疫情期間場邊媒體工作顯得單調無趣許多，吉祥物也好不到哪裡去。

比賽期間，「大都會先生」（Mr. Met）孤單地坐在觀眾席，與人形立牌作伴。7局上結束「帶我去看棒球賽」（Take Me Out to the Ball Game）旋律響起時，大都會先生在攝影機前帶頭做伸展操，但空曠的場內沒有球迷起身伸懶腰，大螢幕上觀眾席坐滿的球迷都是資料畫面。

這些畫面勾起往日場內人聲鼎沸的美好回憶，但7局下開打後又回到現實，場邊滿是突兀的紙板球迷，模擬球迷鼓譟聲的罐頭音效環繞場中。不自然，正是大聯盟這個賽季的寫照。

棒球曾多次協助美國民眾走出傷痛，大聯盟在疫情期間開賽本應是生活逐步恢復正常的象徵，場邊動態卻凸顯疫情下一切都不再正常。

大聯盟即使訂出鉅細靡遺的防疫規定，仍不敵狡猾的新型冠狀病毒。由於捨棄與外界隔絕的「泡泡」，大聯盟本季展開不到兩週，邁阿密馬林魚、聖路易紅雀隊相繼爆發群聚感染，導致賽程大亂。這個縮水賽季一旦喊卡，大聯盟不僅實驗失敗，也將傷了球迷的心。