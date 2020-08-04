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MLB／再秀不看人觸殺 小熊貝茲：我真的有練過

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊貝茲再秀不看人觸殺。 美聯社
小熊貝茲再秀不看人觸殺。 美聯社

小熊今日以2：0擊敗光芒，但焦點全在游擊手貝茲(Javier Báez)神乎其技的二壘「No look」觸殺秀，幫助捕手康崔拉斯(Willson Contreras)完成盜壘阻殺。

這記Play讓皇家隊當下也看傻了眼，但在技術人員看完重播後也只能相信，當下並未提出挑戰。貝茲賽後充滿自信地說：「信不信由你，我真的有練過！」

根據Statcast數據，皇家跑者孟德西(Adalberto Mondesi)是以每秒28.9英呎速度跑向二壘，而捕手則花了0.8秒傳球、並以83.1mph球速傳向二壘，但數據還是無法解釋貝茲是如何辦到的，他本人則做出了最佳解釋：「你在接球前就需要有計畫，我知道我的站位角度，了解跑者的方向，但關鍵還是在捕手的傳球，我刻意讓球更接近壘包時才接球」。

這是這記守備最重要的部分，面對捕手看似距離不夠的傳球，貝茲並未趨前接球，而是在二壘壘包前做準備，並以左腳擋住壘包，迫使跑者必須些微右滑才能觸壘，僅管孟德西用腳滑壘時看起來比傳球先到，但貝茲直覺式地將手套往後伸，刻意讓球多一個彈跳才接住，讓手套tag跑者右臀時正好接到傳球，搶先在跑者右腳觸壘前觸殺，一舉完成這記不可思議的守備。

捕手康崔拉斯也讚嘆貝茲，「我的傳球並不完美，出手時間也不夠快，我以為跑者就要安全上壘了，因為他起跑時機抓得很棒，但多虧了貝茲，我們完美配合才能完成這記阻殺」。

小熊 光芒

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