MLB／洋基球場初登板如願奪勝 柯爾：美妙的一天

季前以史上最投手最大約加盟洋基，完成孩提時代夢想，大聯盟卻因疫情延期近4個月，讓柯爾(Gerrit Cole)直到今天才完成洋基球場初登板，而他也展現王牌價值，面對費城人6局僅失1分的優質先發，強勢拿下開季3連勝，也是個人跨季19連勝。

自2018年5月23日後，柯爾已累積19連勝，在連勝排行上獨居第6，排在他之前的包含正好是今天費城人先發艾里耶塔(Jake Arrieta)、已退役的克萊門斯（Roger Clemens）與馬奎德（Rube Marquard）三人共同保持的20連勝，以及費斯（Roy Face）的22連勝；至於距離名人堂投手哈伯爾（Carl Hubbell）24連勝的大聯盟紀錄則還有5步之遙。

賽後柯爾表示腦中早就想過這一刻，「老實說我想像過在主場初登板奪勝，而我們真的一起辦到了。穿上新的球衣感覺很棒，投手丘也很舒適，我們顯然打了一場好比賽，這是美妙的一天！」

在柯爾好投帶領下，洋基拉出一波7連勝，8勝1負也笑傲全聯盟，總教練布恩(Aaron Boone)自然很滿意現況：「我們打出很棒的開季，這讓人興奮，我們正打出最好的棒球。儘管這是迷你賽季，仍有很長路要走，不過我很高興我們處在這樣的位置。」