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MLB／今日戰績表 柯爾好投助洋基7連勝傲視聯盟

聯合新聞網 / 整理
柯爾展現王牌風範，6局4K僅丟1分，率洋基拉出7連勝後，8勝1負也暫居聯盟第一。 路透社
柯爾展現王牌風範，6局4K僅丟1分，率洋基拉出7連勝後，8勝1負也暫居聯盟第一。 路透社

MLB今日戰績表

印地安人 2:3 紅人

費城人 3:6 洋基

大都會 7:2 勇士

白襪 6:4 釀酒人

海盜 4:5 雙城

皇家 0:2 小熊

巨人 6:7洛磯

道奇 4:5 教士

運動家 11:1 水手

MLB明日賽程

02:10 海盜 vs. 雙城

06:10 印地安人 vs. 紅人

06:40 紅襪 vs. 光芒

07:05 大都會 vs. 國民

07:10 藍鳥 vs. 勇士 (FOX體育1、3台)

07:35 馬林魚 vs. 金鶯

08:10 白襪 vs. 釀酒人

08:15 皇家 vs. 小熊

08:40 巨人 vs. 洛磯

09:10 遊騎兵 vs. 運動家

09:10 道奇 vs. 教士

09:10 太空人 vs. 響尾蛇

10:10 天使 vs. 水手 (FOX體育1、3台)

(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

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