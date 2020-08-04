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MLB／今日戰績表 柯爾好投助洋基7連勝傲視聯盟
MLB今日戰績表
印地安人 2:3 紅人
費城人 3:6 洋基
大都會 7:2 勇士
白襪 6:4 釀酒人
海盜 4:5 雙城
皇家 0:2 小熊
巨人 6:7洛磯
道奇 4:5 教士
運動家 11:1 水手
MLB明日賽程
02:10 海盜 vs. 雙城
06:10 印地安人 vs. 紅人
06:40 紅襪 vs. 光芒
07:05 大都會 vs. 國民
07:10 藍鳥 vs. 勇士 (FOX體育1、3台)
07:35 馬林魚 vs. 金鶯
08:10 白襪 vs. 釀酒人
08:15 皇家 vs. 小熊
08:40 巨人 vs. 洛磯
09:10 遊騎兵 vs. 運動家
09:10 道奇 vs. 教士
09:10 太空人 vs. 響尾蛇
10:10 天使 vs. 水手 (FOX體育1、3台)
(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)
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