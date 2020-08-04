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MLB／勇士王牌阿基里斯腱撕裂 生日前夕賽季報銷

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
索洛卡下丘守備摔倒傷到腳踝，當下面露痛苦表情。 美聯社
索洛卡下丘守備摔倒傷到腳踝，當下面露痛苦表情。 美聯社

將在明天迎接23歲生日的亞特蘭大勇士王牌投手索洛卡（Mike Soroka），在今天進行本賽季的第三場先發出賽，不過卻在面對紐約大都會的比賽中，於三局上半一次下丘守備過程中不慎造成右腳阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，並在經檢查後確定賽季提前報銷。

明天才滿23歲的索洛卡，在大聯盟生涯的第二個賽季就入選明星賽並且獲得年度第二隊肯定，本賽季他也被勇士視為陣中頭號王牌，並成為隊史最年輕的開幕戰投手，而開季首場比賽面對大都會他就有主投6局無失分的表現。

不過今天再度先發對決大都會，索洛卡在三局上半遭遇亂流失掉三分，並在面對戴維斯（J.D. Davis）被擊出內野滾地球時，於下丘守備過程中不慎摔倒在地，隨後他也表情痛苦的被攙扶下場，並隨即傳來賽季提前報銷的消息。

無法自行站立的索洛卡被隊友攙扶下場。 美聯社
無法自行站立的索洛卡被隊友攙扶下場。 美聯社

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）在球隊以2：7不敵大都會後直言，索洛卡的受傷過程確實相當詭異，「這是一件很奇怪的事情，我很抱歉發生這樣的狀況。接下來其他人將會獲得機會，類似這樣的狀況發生將讓我們重新調整，我們年輕球員必須變得更好，我們會好起來的。」

出生於加拿大的索洛卡，上賽季共拿下13勝4敗防禦率2.68的佳績，在國聯新人王競爭中排名第二名，在塞揚獎選票中也獲得第六名的肯定。

大都會 戴維斯

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