MLB／勇士王牌阿基里斯腱撕裂 生日前夕賽季報銷

將在明天迎接23歲生日的亞特蘭大勇士王牌投手索洛卡(Mike Soroka),在今天進行本賽季的第三場先發出賽,不過卻在面對紐約大都會的比賽中,於三局上半一次下丘守備過程中不慎造成右腳阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢,並在經檢查後確定賽季提前報銷。

Mike Soroka has to be helped off the field after getting injured trying to cover first base.



