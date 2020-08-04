MLB／基特批馬林魚防疫意識鬆散 撇清球員進出酒吧

身為大聯盟復賽後首支團隊出現大量確診狀況的球隊，邁阿密馬林魚將在周三恢復賽季迎戰巴爾的摩金鶯，儘管球團執行長基特（Derek Jeter）對於球員的防疫意識鬆散而付出代價感到不滿，但他也對於外界謠傳球員進出酒吧一事鄭重否認。

馬林魚在過去一段時間已經有21名隊職員傳出確診消息，其中包括至少18名球員被檢測出陽性反應，儘管基特強調這些人的病症都不嚴重，也希望他們能在本賽季就歸隊，但對於團隊在過去一段時間防疫意識變得鬆散，導致這次疫情在隊內擴散，也感到相當不滿。

基特指出，馬林魚之所以爆發團隊內疫情擴散，最主要的原因在於「錯誤的安全感」，這讓球員忽視了戴口罩與保持社交距離的重要性，「在整個旅行過程中，大家都過得太過舒適了。」

不過對於外界謠傳馬林魚球員在亞特蘭大期間進出酒吧和聲色場所，基特則是鄭重否認，「我們的球員並沒有在亞特蘭大亂竄，確實是有人離開飯店去喝咖啡、買衣服，或是到隊友的家中吃晚餐，不過現場並未有其他客人來訪。球員並沒有進行什麼情色活動、進出酒吧或夜店的狀況。」

基特強調，馬林魚這次爆發團隊確診將起到很大警示作用，也希望球員們能因此重新繃緊神經，「我們還有機會重啟開關，我希望讓人們看看我們發生了什麼事情，然後以此為戒，了解到如果你沒有百分之百遵守防疫規定，疫情就是會散播的如此快速。」