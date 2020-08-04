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MLB／右手肘拉傷 九月中前看不到「投手大谷」
洛杉磯天使日籍棒球好手大谷翔平在今年開季以雙刀流之姿復活後，在今天卻傳出將因為右手肘的傷勢問題，直到九月中旬前將不會再以投手身份登板，並將重新專注在指定打擊角色上。
在上個賽季未以投手身份登板的大谷翔平，好不容易在本季重拾雙刀流身手，不過在開季前兩場先發出賽表現卻是荒腔走板，首場比賽在一個出局數都未拿下的情況下就被擊出3支安打、送出3次保送退場，第二場比賽則是投了1.2局雖然沒被敲安打，但送出5次保送，兩場比賽防禦率高達37.80。
而昨天天使球團也安排大谷翔平進行右手肘核磁共振（MRI ）檢查，並在今天確定是手肘肌群1至2級拉傷，預計將休息4至6周的時間，不過這段期間大谷翔平仍可能以指定打擊身份登場。
天使總管艾普勒（Billy Eppler）在談到大谷翔平的傷勢時說：「他在受傷後下一次投球應該會是在四至六周後，不過目前他與球隊一同前往西雅圖，並將被列入逐日觀察名單，可能會以指定打擊的身份登場。」
大谷翔平在2018年10月進行Tommy John手術手術前，曾代表天使先發主投10場，並拿下4勝2敗、防禦率3.31的成績，不過上賽季在天使球團保護下則是未有登板紀錄，假使大谷翔平的傷勢狀況復原不佳，天使也不排除讓他以指定打擊身份完成本季僅60場的縮水賽季。
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