MLB／紅雀爆13人確診 高層否認球員曾去賭場

近兩周展開復賽賽季的MLB，開季後確診案例卻不斷攀升，繼日前馬林魚隊傳出共有超過20名隊職員確診後，今天紅雀隊也一口氣爆出過去一周共13名確診案例的消息，導致原定與老虎隊的四連戰被迫暫延。

大聯盟在今天針對紅雀爆發團隊確診發出聲明，指出該隊過去一周共有七名球員與六名隊職員在新冠肺炎測試中呈現陽性反應，「該球隊從上周四以來一直留在密爾瓦基並處於隔離狀態，團隊人員將繼續接受每日檢測，他們將會在周五出戰小熊的比賽時恢復其例行賽行程。」

紅雀棒球營運部總裁札里亞克（John Mozeliak）指出，陣中共有五名球員為無症狀確診，另外八名成員則有包括頭痛、鼻塞和低溫發燒的狀況，而這13名確診人員也將回到聖路易斯繼續進行觀察。

對於外界一度傳出紅雀成員因為前往賭場而違反了MLB的防疫協議，札里亞克則表示仍未收到相關事證 ，「我沒有理由相信這是真的，到目前為止我們還沒有收到任何證據，如果有人真的這樣做，那將會是一件讓人失望的事情。」

此外，紅雀原訂在台灣時間14日與白襪進行的電影復古賽事「夢幻成真（Field of Dreams）」也在今天確定延期到明年在辦理，不過聯盟仍未決定明年白襪隊的對手將是哪一支球隊。