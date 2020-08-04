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詭異的大聯盟開季 球員頻退賽還能撐多久？

聯合新聞網 / 陳光立
馬林魚多位球員感染新冠肺炎，總教練馬丁利(左)想湊足人數上場比賽都沒有辦法，他們已經連續停賽8場。 美聯社
馬林魚多位球員感染新冠肺炎，總教練馬丁利(左)想湊足人數上場比賽都沒有辦法，他們已經連續停賽8場。 美聯社

由於新冠肺炎的疫情緣故，全美乃至於全世界正摸索著如何延續體育賽季。只是，大聯盟重啟後並非一帆風順，即便是規劃一系列防疫錯失仍出現破口，賽季至今僅僅一周時間，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）從信誓旦旦「一定打下去」的口氣，已轉為不排除取消賽季的態度，因為這疫情太不尋常，讓選手擔心受怕下延續賽季意義何在？

美國體育頻道ESPN在開季後轉播之餘，也採訪場邊選手、教練團、球迷對於賽季的看法。「這是我從沒經歷過的開幕周（Opening week）。」一位洛杉磯道奇隊的粉絲Liz受訪如此表示，因為她得跟家裡的孩子解釋，為何道奇隊不賣票開放入場，而是要求粉絲打開電視機收看轉播。

對保護民眾來說，這是正確作法，只是要解釋給小朋友明白，的確要花點功夫。事實上，這感覺也瀰漫在選手之間。開幕日當天，道奇隊投手布勒(Walker Buehler)透過耳機受訪說：「這真的很奇怪，兩隊明明在正式比賽但觀眾席空無一人，球入手套、揮棒聲響的回音在球場內顯得大聲，我很難相信球季已經開始了！」7月24日比賽當天，道奇隊外野手彼得森(Joc Pederson)因為一球打不好滾地出局，走回休息區順口罵了一句髒話。在過去，因為全場5萬餘觀眾的噪音，你大聲說話一定被蓋過，但如今球場空蕩蕩，他的F字頭髒話清晰非常，連轉播攝影機都一併收音，傳遞到全國粉絲耳朵裡。

美國選手彼此擊掌、場上誤吃沙土而吐口水行之有年，此時將染疫歸咎原因在此有模糊焦點之疑，或許說根本就不該開季。 陳光立攝影
美國選手彼此擊掌、場上誤吃沙土而吐口水行之有年，此時將染疫歸咎原因在此有模糊焦點之疑，或許說根本就不該開季。 陳光立攝影

比這更奇怪的變化還很多，譬如在投手丘講解戰術時，所有人圍得更緊，講得更小聲，生怕被耳朵尖的對手聽到。在電視機前觀看賽事的你發現，明明球場內沒觀眾電視台卻用「罐頭」掌聲和吶喊聲襯托氣氛，更別提在本壘板後方、外野的假人看板，雖然主辦單位用心非常，但仍掩不住這被疫情打亂節奏的棒球賽季。

ESPN體育頻道的記者Jeff Passan稍早披露，由於疫情正在多支球隊蔓延，曼弗瑞已知會球員工會，假設疫情持續擴大，不排除終止賽季，這不單是影響公平性，而是將所有球員置於危險環境之中。開幕後過去一周，Covid-19陽性測試大量湧現，範圍包括球員、教練、球團人員等，率先爆發群眾感染的是邁阿密馬林魚隊，出現21人陽性反應，接著是費城人隊3人陽性反應。這讓球團連人都湊不齊，得趕快簽自由球員應急，未來兩周除非二採陰性，否則感染者均不得踏入球場。

處於疫情威脅的不僅於此，記者Ken Rosenthal也爆料四名聖路易紅雀隊的球員測試陽性，頓時讓賽程大亂，多場比賽因而取消，同樣地選手心情受到影響，難以想像這只是開賽一周而已，聯盟30支球隊最少還有50場比賽要打，問題是：真的能打完嗎？

不適合打球的季節就別勉強，以免疫情持續擴大，應該等疫苗問世再重新開季才對。 陳光立攝影
不適合打球的季節就別勉強，以免疫情持續擴大，應該等疫苗問世再重新開季才對。 陳光立攝影

一些球評提出看法，指球員工會未能有效約束選手，任由他們在場上不戴口罩、互相擊掌和吐口水，但我的觀點是也許賽季本就不該開始，你要選手上場全力以赴打球，擊掌打氣、吐口水已經是行之多年的傳統，既然看不慣是否應該等疫苗問世，我們再恢復正常生活、欣賞高水平的賽事才對？

況且，這波肺炎疫情防不勝防，即使從3月在美國蔓延開時，民眾逐漸學習防疫措施，但數字仍沒有效壓下來，上周五全美確診6萬5406例，至今已連續23天確認超過50,000例以上，總數超過438萬例，這不是禁止球員擊掌、吐口水、戴口罩可杜絕，而是根本不該入場打球。

棒球選手不同於NBA的泡泡聯盟，他們散佈全美各大城市，以自律性方式要他們躲過疫情很困難，這些年輕人20、30歲出頭，上夜店和朋友喝兩杯很正常，即使避開聚會在球場、家裡往返路上，誰也無法保證可以免疫。

球員都對空蕩蕩球場內打球感到頗為不自在，連電視轉播都播放罐頭掌聲來襯托氣氛。 陳光立攝影
球員都對空蕩蕩球場內打球感到頗為不自在，連電視轉播都播放罐頭掌聲來襯托氣氛。 陳光立攝影

在洛杉磯定居的我每天冒著危險上下班，周邊已經出現愈來愈多戴口罩的人，但不戴的、不遵守社交距離還是很多，你無法戴口罩去跟人吵架，只能盡快離開危險族群避免感染，但總是有運氣不好的人，那一兩人進入球場內，就可能毀掉整個大聯盟賽季。

早在7月4日美國獨立紀念日前，大聯盟登錄工作人員3185個採集樣本已有38人感染，結果是是在感染比例占1.2%狀態下開季，那麼倒楣的是那98.8％的健康人員，有多少人可撐到第60場比賽全身而退，堅持下去意義是什麼？不妨想想這問題吧！

疫情肆虐下，亦有球員中途抽身，選擇放棄這個詭異賽季。現於馬林魚隊效力的二壘手Isan Diaz，也在參賽一周後決定離開，他透過Instagram發表聲明：「這一周對我的隊友而言相當困難，肺炎傳染速度很快。幾經思考後，我決定退出2020年賽季，這是與家人討論過的結果，也相信這是最佳決定，我仍會想念球場上的戰友，也誠心祝福他們平安順利。」這只是開季第一周，目前態勢觀之感染和退出賽季的人會更多，聯盟應慎重考慮終止賽季，在疫苗尚未推出之際才是正確作法。

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