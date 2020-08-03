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MLB／賈吉雙響推進連5場開轟 教頭點出關鍵在健康

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
賈吉打出雙響砲，助洋基擊敗紅襪。歐新社
賈吉打出雙響砲，助洋基擊敗紅襪。歐新社

擋不住賈吉（Aaron Judge），注定紅襪只有被洋基橫掃的命。

賈吉賽前已經連續4場開轟，今天以雙響砲推進至第5場，第八局的超前兩分砲，幫助洋基以9：7擊敗紅襪，三連戰橫掃美聯東區世仇，也推進6連勝。

儘管季前大傷小傷不斷，但球季開打後，賈吉頻頻開轟，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「當他在夏訓確定身體健康無虞後，他的狀態就開始在升溫了。」

第五局開砲的隊友沃特（Luke Voit）點出賈吉狀態火熱的關鍵，「因為他健康。」他提醒球迷，當賈吉可以保持健康時，他就是MVP等級的球員。

洋基隊史只有兩人在開季前8場比賽敲出6發全壘打，除了今年的賈吉外，另一人就是今天擔任此戰球評的洋基前球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodríguez），而前一位曾連續5場開轟的洋基球員，同樣也是A-Rod。

洋基此役經歷三度落後，最終還是收下勝利，戲劇化的過程，最遺憾的還是沒有球迷在場，勒梅修（DJ LeMahieu）說：「這絕對是一場有趣的比賽，可惜沒有粉絲在場，如果能在賈吉的全壘打後，聽到觀眾的歡呼聲，那一定會很棒吧！」

賈吉 洋基

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