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MLB／有22號就妥當 克蕭甩背傷繳5.2局好投

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
克蕭甩背傷繳5.2局好投。美聯社
克蕭甩背傷繳5.2局好投。美聯社

道奇強投克蕭（Clayton Kerhaw）因背部不適，讓出開幕戰先發榮銜，今天終於演出本季初登板，對響尾蛇先發5.2局，只被敲出3安打、無失分，送出6次三振，道奇以3：0贏球。

克蕭將背傷甩到腦後，首戰開出好彩頭，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「今天早上休息室裡的氣氛就不一樣，看到22號站在投手丘上，我們都有預期到這樣的成績。」

道奇原本早已宣布克蕭為開幕戰先發投手，但他在開季前傳出背部不適，道奇被迫換將，克蕭表示，「我錯過了開季，我不知道我的背傷要多久才能好轉，但它很快就復原了，現在感覺很好，很開心可以回到場上。」首戰就有好成績，克蕭也很滿意，「真的是鬆了一口氣。」

貝林格（Cody Bellinger）首局就以兩分砲，歡迎王牌左投回歸，貝茲（Mookie Betts）第五局補上陽春砲，但他在第七局被代打換掉，羅伯茲解釋是因貝茲的左手中指腫脹，先退場接受檢查，暫列每日觀察名單。

羅伯茲表示，「我想他應該是在揮棒時傷到，他的手指在比賽中腫了起來，他還在場上繼續守了一局。」至於傷情如何還有待觀察，「等我們抵達聖地亞哥時，會有更多消息，先等等吧！」道奇的下一波系列賽，為明天起與教士展開三連戰。

道奇 克蕭 羅伯茲

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