MLB／右手臂不適 大谷翔平進行MRI檢查等結果

天使隊「二刀流」大谷翔平今天先發，對太空人隊只投1.2局，就出現5次保送，荒腔走板的一戰之後，他在賽後表達右手臂不適，球團已送他去進行MRI核磁共振檢查，將待進一步檢查是否出現傷勢。

大谷翔平重返投手丘備受矚目，但一連兩戰都是荒唐的內容，上周一沒取得任何出局數，被敲3安打、3保送，只投30球退場；今天首局三上三下後，第二局出現5次保送，直接送給對手2分，投50球下班。

球團賽後表示，大谷翔平在今天的出賽之後，表達手臂不適，進行MRI核磁共振檢查，目前尚無結果。

大谷翔平今天在第二局就用了42球，球速多在95哩打轉，但他最後一打席面對史布林格（George Springer）的3顆直球，球速只剩89哩，手臂健康狀況亮起警訊。