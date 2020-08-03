MLB／神紀錄誕生 老虎左投後援連飆9K史上第一人

大聯盟本季雙重賽特殊規定上路，比賽只打七局，老虎兩戰分別以3：4及0：4輸給紅人，但雙敗背後有神紀錄的誕生，後援左投亞歷山大（Tyler Alexander）登板連飆9次三振，追平美聯紀錄，後援投手則為史上第一人。

老虎3：4輸球一戰，亞歷山大在第三局登板，以三連K揭開序幕，第四和第五局又是相同的劇情複製貼上，把九棒全都K過一輪，直到第六局一記伸卡球砸中穆斯塔卡斯（Tyler Alexander），連續三振之旅才畫下句點，最終投3.2局飆出10K。

「我試著要三振他（穆斯塔卡斯），我確實想。」亞歷山大說：「但不幸的，我溜手了。」

差這1顆好球，亞歷山大無緣趕上國聯紀錄，但他連飆9K，已追平2012年費斯特（Doug Fister）保有的美聯紀錄，當時費斯特同樣身穿老虎球衣，大聯盟後援投手原紀錄則為洋基戴維斯（Ron Davis）1981年寫下的連8K。

亞歷山大表示，「我通常不會追求想要三振對手，但我承認，連續5K後，我開始試著想要三振。」

亞歷山大比賽中所戴的球帽，將被送往棒球名人堂。他透露，原本沒想過這項紀錄有多特別，但很高興此役的滑球收到效果，「這真的很酷，因為我一直很努力讓滑球更好。」