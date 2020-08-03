MLB／塞佩達斯本季不打了 紐媒爆料不爽輪休影響獎金

大都會「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）不告而別，球團對外解釋，他是因為疫情決定放棄本季，但紐約媒體爆料，塞佩達斯是因不滿被安排輪休，恐影響自己的激勵獎金入袋，在溝通未果後憤而離隊。

大都會今天客場出戰勇士賽前，球團發布新聞稿，「截至比賽時間，塞佩達斯都未到球場，也未聯繫球團說明為何缺席，我們嘗試聯絡他也失敗。」球團也派人到飯店房間找人，但發現他已經打包行李離開。

0：4輸給勇士賽後，大都會總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）出面說明，塞佩達斯因考量到疫情，決定不打今年賽季，「毫無疑問，這是個震驚的消息，但我們會支持他的決定。」

不告而別的劇情，引發媒體其他想像空間，紐約郵報就引述塞佩達斯友人說法，指出他因今年縮水賽季，激勵獎金可能大受影響，與球團高層鬧得不愉快。

此外，今天賽前在飯店，總教練羅哈斯（Luis Rojas）透過視訊宣布先發名單，塞佩達斯知道自己不在名單內，就決定打包閃人。