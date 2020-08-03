聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／塞佩達斯本季不打了 紐媒爆料不爽輪休影響獎金
大都會「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）不告而別，球團對外解釋，他是因為疫情決定放棄本季，但紐約媒體爆料，塞佩達斯是因不滿被安排輪休，恐影響自己的激勵獎金入袋，在溝通未果後憤而離隊。
大都會今天客場出戰勇士賽前，球團發布新聞稿，「截至比賽時間，塞佩達斯都未到球場，也未聯繫球團說明為何缺席，我們嘗試聯絡他也失敗。」球團也派人到飯店房間找人，但發現他已經打包行李離開。
0：4輸給勇士賽後，大都會總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）出面說明，塞佩達斯因考量到疫情，決定不打今年賽季，「毫無疑問，這是個震驚的消息，但我們會支持他的決定。」
不告而別的劇情，引發媒體其他想像空間，紐約郵報就引述塞佩達斯友人說法，指出他因今年縮水賽季，激勵獎金可能大受影響，與球團高層鬧得不愉快。
此外，今天賽前在飯店，總教練羅哈斯（Luis Rojas）透過視訊宣布先發名單，塞佩達斯知道自己不在名單內，就決定打包閃人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言