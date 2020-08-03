MLB／大谷翔平怎麼了？1.2局狂丟5保送下場

天使隊「二刀流」大谷翔平又投出一場荒腔走板的比賽，今天先發對太空人隊，投1.2局沒被敲出安打，卻投出5次保送，控球大走鐘，投50球收工下班。終場天使延長賽11局以5:6敗給太空人。

大谷翔平去年「封印」投手身分，今年帶著開完刀的手肘重返投手丘，本季的初登板卻慘如恐怖片，一個出局數都沒拿到，被敲3安打、3保送，掛著無限大的防禦率，直到今天二度登板，卻演出恐怖片續集。

大谷翔平第一局演出三上三下，卻在第二局控球走樣，連投3保送，教練團喊暫停後，一度連飆2K，但隨後又是連續2次保送，太空人擠回2分。

第二局還沒投完，天使決定換投，大谷翔平先發1.2局，沒被敲出安打，因為5次保送丟掉2分，此戰投完防禦率仍高掛37.80；稍微安慰的是，比起前役「失速」，大谷翔平今天的最快球速達97哩。

老大哥普荷斯（Albert Pujols）在第三局敲出滿貫砲，幫助大谷翔平敗投解套，太空人布萊格曼（Alex Bregman）第七局敲陽春砲，第九局瑞迪克（JJ Reddick）補上追平安打，兩隊以4：4進入延長賽突破僵局。