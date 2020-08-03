近身球修理太空人雖不該 大聯盟雙重標準更可恥

很多人認為這次疫情肆虐造成大聯盟延後開打、賽季縮水，不論球迷、球員或老闆所有人都是大輸家，卻只有太空人是唯一的得利者。由於比賽不開放觀眾進場，他們得以逃過客場征戰時被全美各地尤其是洛杉磯及紐約球迷的噓聲及「問候」。更重要的是所有人都被疫情引起的停賽及勞資糾紛轉移了注意力，甚至是不知所措，根本無暇再來追究他們犯下「太鼓門」醜聞後應負起的責任。

其實在疫情爆發前，太空人球員尤其是打者，就已經成了這樁醜聞的最大既得利益者。聯盟官方遲來的調查似乎認為他們靠偷暗號拿下2017年冠軍無足輕重，最後的處罰也未降臨到球員身上。因此當官方裁決一宣佈，其他29隊球員紛紛報以憤怒之聲。幾乎可以預見球賽一開打，肯定會有心懷不忿的球員——尤其是投手會想在場上用各種方式，對以亞土維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）、柯瑞亞（Carlos Correa）、史布林格（George Springer）為首的太空人打者施加私刑。結果正是由道奇救援投手凱利（Joe Kelly）用他那時速近百的快速球「開了第一槍」。

道奇中繼投手凱利(左)故意砸人，下場時還向太空人打者柯瑞亞(右)扮鬼臉，最後他被大聯盟禁賽8場。 美聯社

凱利會成為第一位用近身球伺候太空人打者的投手，或許並不那麼令人意外。雖說道奇正是偷暗號事件的最大受害者，但凱利其實是去年才加入道奇，太空人在世界大賽大偷特偷道奇捕手暗號的2017年當時他還在為紅襪效力。不過凱利所屬的紅襪也連續兩年在季後賽與太空人狹路相逢，面對有「高科技」助陣的太空人打者，凱利登板5次投5.2局被擊出7支安打，確實有幾次投得險象環生。尤其是2018年美聯冠軍賽第一戰，凱利在比數2比2平手時，五局上半就上場接替控球不穩的紅襪王牌投手賽爾（Chris Sale），結果在下一局就被打成敗戰投手。從他手中打出超前分的不是別人，正是上禮拜比賽中被他連連以近身球招呼，三振後還不忘以鬼臉嘲弄的太空人游擊手柯瑞亞。

同時這也不是凱利第一次在場上用他的快速球「伸張正義」。當年他之所以深受紅襪球迷喜愛，就是因為在一場基襪大戰中洋基跑者奧斯汀（Tyler Austin）在跑上二壘時疑似故意伸腳鏟向紅襪游擊手霍特（Brock Holt），結果當凱利被上場時，他毫不遲疑一球就砸向奧斯汀肋骨，還向暴怒衝上來的奧斯汀挑釁，並且在投手丘旁將他壓倒在地飽以老拳。回顧當年這經典畫面，可以想見這次如果柯瑞亞或其他太空人球員敢於像奧斯汀一樣跟他正面衝突，很可能又有機會看到凱利的「鐵拳制裁」。

凱利用觸身球「教訓」對方打者的行徑，在紅襪時隊就早有前科了。 歐新社資料照片

但針對這場「無人傷亡」的近身球風波，大聯盟官方的最後裁決卻是給予凱利高達8場的禁賽處分。即便是一年162場的正常賽季，這樣的懲罰都顯得相當嚴厲，更何況是今年只有60場的縮水賽季？當然聯盟官方很可能是想藉此傳達「不允許各隊球員對太空人私刑報復，否則將予以嚴懲」的強烈訊息，但由於球員們早就所有參與「太鼓門」事件的太空人球員都未受到任何處罰老大不爽，這樣的舉措顯然只會更使人反感。果不其然，包括印第安人投手克里文格（Mike Clevinger）、大都會投手史卓曼（Marcus Stroman）、凱利的隊友尼爾森（Jimmy Nelson），甚至還有已經退役的休斯（Phil Hughes）及威佛（Jered Weaver）等投手都在社群媒體上力挺凱利，並且強烈批評聯盟官方根本是在袒護作弊的太空人球員。就連前道奇賽揚獎投手郝西瑟（Orel Hershiser）在擔任球評時也不忘嘲諷太空人打者兩句。他在亞土維某次被三振後開玩笑說他這次之所以打不到，是因為「猜球打遠比已經知道球路難打」（”Guessing is harder than knowing”）。

印第安人投手克里文格生涯對太空人只有出賽過4場，戰績1勝3敗，但他對太空人的作弊事蹟很不以為然，因此對凱利的故意觸身球表達相挺。 美聯社

撇開投手們對太空人球員的私人恩怨不談，這次事件不過是聯盟官方對於屢見不鮮的各種醜聞每每總是應對不得其法的又一顯例。從禁藥年代（Steroid Era）不斷爆出多位球員使用類固醇及生長激素的一連串醜聞開始，一直到近幾年的「彈力球」疑雲，以至於太空人及紅襪的偷暗號風波，每次都未見聯盟官方有過明快的斷然處置。總是在事情鬧大後，不只慢半拍而是慢好幾拍的聯盟官方才終於有所反應，然後在不透明公開的調查後給出讓眾人嘩然的答案跟處置。最後結果多半不是「查無不法，謝謝指教」，就是高高舉起，輕輕放下。也難怪已經視太空人如寇讎的各隊球員們會更加忿忿不平。

凱利的行為確實不可取，因為所有球員都不該用任何手段私下報復，更遑論是可能傷人身體甚至「取人性命」的高速觸身球。但在凱利那一記記飆向布萊格曼及柯瑞亞腦後的150公里快速球背後所隱藏的，其實是聯盟中大多數球員一股無處宣洩的不平之氣。而聯盟官方在事後對凱利所加諸的嚴厲禁賽處分，更是跟偷暗號後還得以從容脫身不受任何懲罰的太空人球員成強烈對比。這樣的雙重標準即便聯盟官方再怎麼自圓其說，終究無法消除球員及球迷深深的負面觀感。近年來棒球在美國人心目中的地位已經每況愈下，聯盟針對這次凱利近身球事件的處置只怕更是雪上加霜。