MLB╱美式足球明星馬霍姆斯入股皇家 是好投資？

堪薩斯酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）日前入股MLB皇家隊，深耕當地的企圖心明顯；不過棒球人氣不如以往，皇家不算強隊，再加上NFL合約並非全額保證；錢不好賺，入股皇家是好投資嗎？

皇家隊價值約10億，近三年的市值也差不多就是這個價碼，成長力道不大。而且在2017和2018年公布的營業收益呈現負數；其中在2017年更虧了1700萬，目前市值在也幾乎是吊車尾的29名。

不過馬霍姆斯投資的是在地人的情懷，不只因為父親曾是大聯盟球員，他在學生時代也打棒球，直到大學才專攻美式足球。此外酋長隊主場，密蘇里州堪薩斯市的箭頭球場(Arrowhead Staidum)和皇家隊的考夫曼球場(Kauffman Stadium)位置上就在一旁，情感關係緊密，對他的個人形象絕對加分。

就投資角度來講，有無賺錢和人情兼顧德的選項呢？近年崛起的MLS的Sporting KC可說是成長性十足的投資標的。

Sporting KC和酋長隊有些緣分，建隊初期1996至2007年，還和酋長隊共用箭頭球場做為主場，直到2008年才搬到依舊在堪薩斯市，卻屬堪薩斯州的兒童恩慈公園(Children`s Mercy Park)。

Sporting KC拿過兩次MLS杯冠軍，2018年市值以2億7000萬排聯盟第九，較前一年成長20%；2019年，更成長至3億2500萬。聯盟仍有15隊虧錢時，Sporting KC營收為第八的4300萬，收益100萬。

足球運動在美國仍處於快速成長階段，聯盟球隊平均市值在2019年已超過3億，較前一年成長30%，是北美最具成長動能的職業運動。MLS後勢看漲，在2022年，更將從現有的24隊擴軍至30隊。

評估世界足球隊財務狀況的年度報告「Soccerex Football Finance 100」中，MLS17隊入列，Sporting KC排第90，僅輸給英超的18隊。

由此可見，Sporting KC可說是未來產業中的領頭羊之一。當然回歸初心，棒球在馬霍姆斯心中有著無可取代的地位，既然首要目的不在賺大錢，那就尊重他，樂見其成了。