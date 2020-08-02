聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／可以先發就是爽 前田健太開季2連勝、防禦率1.64
披上雙城球衣，獲得穩定先發機會，日籍投手前田健太也回應期待，今天面對印地安人繳出6局只被敲出1安打、無失分好投，幫助雙城以3：0擊敗印地安人，前田健太收下第2勝。
前田健太生涯首度遭遇印地安人，就上演6局完美壓制，只有席摩（Bradley Zimmer）從他手中擠出1支內野安打，林多（Francisco Lindor）首局靠保送站上一壘，除此之外全被前田解決。
印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）指出，「前田的變速球給我們帶來最大麻煩，我想多對決幾次會有幫助，但還是必須要稱讚他，今天投出了一場真的很棒的比賽。」
前田健太今天使用大量變速球與滑球對決，林多指出，「球探報告有寫到，他會投滑球、變速與直球搭配，讓打者難以掌握變速球，他今天就做得很成功，我沒能找出應對的方法，所以今天對他一無所獲。」
連同此役在內，前田健太本季的兩場出賽，拿下2勝0敗、防禦率1.64。
雙城3分全靠陽春砲進帳，曾確診新冠肺炎的沙諾（Miguel Sano）敲出雙響砲，第三局和第五局連兩打席開轟，用全壘打證明自己健康無虞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言