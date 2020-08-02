MLB／可以先發就是爽 前田健太開季2連勝、防禦率1.64

披上雙城球衣，獲得穩定先發機會，日籍投手前田健太也回應期待，今天面對印地安人繳出6局只被敲出1安打、無失分好投，幫助雙城以3：0擊敗印地安人，前田健太收下第2勝。

前田健太生涯首度遭遇印地安人，就上演6局完美壓制，只有席摩（Bradley Zimmer）從他手中擠出1支內野安打，林多（Francisco Lindor）首局靠保送站上一壘，除此之外全被前田解決。

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）指出，「前田的變速球給我們帶來最大麻煩，我想多對決幾次會有幫助，但還是必須要稱讚他，今天投出了一場真的很棒的比賽。」

前田健太今天使用大量變速球與滑球對決，林多指出，「球探報告有寫到，他會投滑球、變速與直球搭配，讓打者難以掌握變速球，他今天就做得很成功，我沒能找出應對的方法，所以今天對他一無所獲。」

連同此役在內，前田健太本季的兩場出賽，拿下2勝0敗、防禦率1.64。

雙城3分全靠陽春砲進帳，曾確診新冠肺炎的沙諾（Miguel Sano）敲出雙響砲，第三局和第五局連兩打席開轟，用全壘打證明自己健康無虞。