MLB／田中將大本季初登板 林子偉先發4打數敲1安打

洋基日籍投手田中將大的本季初登板，同場遭逢紅襪台將林子偉，這場台日過招只上演一打席，田中將大投不滿3局退場，林子偉全場4打數敲出1安打、吞下2次三振，本季打擊率2成22。

洋基靠賈吉（Aaron Judge）第一局敲陽春砲、連四場開轟，第二局烏謝拉（Gio Urshela）敲滿貫砲，終場以5：2擊敗紅襪，取得5連勝。

林子偉此戰擔任紅襪先發第九棒、二壘手，第三局面對田中將大，敲出中外野飛球出局，接下來三打席與洋基牛棚過招，吞下2K後，第九局在兩人出局後上場打擊，第一球就出棒，敲出中外野安打，可惜紅襪的攻勢仍在下一棒止步。

林子偉過往就有和田中將大交手的紀錄，但經驗不怎麼美好，先前累積6打數敲出1安打、吞下4次三振。

田中將大因隊內賽時遭強襲球打中頭部，影響調整進度，直到今天才演出本季初登板。隊友開心看到他的回歸，賈納（Brett Gardner）說：「我很感激他沒有錯過太多時間，就能回到場上，我也知道他有出興奮站在投手丘上。」

田中將大的本季首戰，投到第三局兩人出局，被波賈茲（Xander Bogaerts）的二壘安打攻下2分後，教練團決定早早換投，留下2.2局被敲4安打、失2分（責失1分）。