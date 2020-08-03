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MLB／今日戰績表 克蕭強勢表現道奇完封響尾蛇
MLB今日戰績表
紅人 4:3(7局) 老虎
紅人 4:0(7局) 老虎(雙重戰)
光芒 1:5 金鶯
大都會 0:4 勇士
白襪 9:2 皇家
印地安人 1:3 雙城
海盜 1:2(11局) 小熊
教士 6:9 洛磯
遊騎兵 9:5 巨人
道奇 3:0 響尾蛇
太空人 6:5(11局) 天使
運動家 3:2 水手
紅襪 洋基
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
06:40 印地安人 vs. 紅人
07:05 費城人 vs. 洋基
07:10 大都會 vs. 勇士(FOX體育1、3台)
08:00 白襪 vs. 釀酒人
08:05 海盜 vs. 雙城
08:10 皇家 vs. 小熊
08:40 巨人 vs. 洛磯
09:10 道奇 vs. 教士
09:10 運動家 vs. 水手
(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)
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