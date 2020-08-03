MLB／今日戰績表 克蕭強勢表現道奇完封響尾蛇

很多人認為這次疫情肆虐造成大聯盟延後開打、賽季縮水，不論球迷、球員或老闆所有人都是大輸家，卻只有太空人是唯一的得利者。由於比賽不開放觀眾進場，他們得以逃過客場征戰時被全美各地尤其是洛杉磯及紐約球迷的噓

2020-08-03 07:00