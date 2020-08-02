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MLB／疫情攪局 紅雀與釀酒人3連戰全延賽

中央社 / 密爾瓦基1日綜合外電報導
由於客隊紅雀有球員傳出確診新冠肺炎，使得釀酒人主場賽事取消。 美聯社
由於客隊紅雀有球員傳出確診新冠肺炎，使得釀酒人主場賽事取消。 美聯社

MLB聖路易紅雀多名前往客場的成員，2019冠狀病毒疾病的初步篩檢呈陽性反應，導致今天紅雀與密爾瓦基釀酒人的比賽延期。MLB官網顯示，兩隊明天的雙重賽也因此延期。

美國職棒大聯盟MLB今天下午發布聲明表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）快篩結果顯示，紅雀有1名球員和數目不詳的工作人員，可能呈陽性反應。目前正在等待送到實驗室的唾液檢測報告出爐，以確認篩檢結果。

紅雀7月31日先前證實，在球隊7月28日、29日打完與雙城的2連戰，要離開明尼蘇達前，有2名球員的篩檢結果呈陽性反應。

紅雀、釀酒人原定7月31日展開3連戰，是釀酒人本季首次在主場作戰，如今已告吹。兩隊系列賽補賽的日期還未確定。

此外，釀酒人今天表示中外野手凱恩（LorenzoCain）將在2020年球季接下來時間缺陣，但並未說明原因。

釀酒人總經理史特恩斯（David Stearns）在聲明中說：「我們完全支持凱恩和他所做的決定，我們會懷念他在場上展現的天賦，以及他在休息室裡的領導能力。」

原訂3月底開始的MLB新賽季，因為疫情延宕至7月23日才開打，但短短時間內，就有多隊的比賽因為疫情被迫延期，受到影響的球隊包括紐約洋基、費城費城人、巴爾的摩金鶯、邁阿密馬林魚、芝加哥白襪、克里夫蘭印地安人，和紅雀、釀酒人等隊。

紅雀 釀酒人 MLB

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