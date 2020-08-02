MLB／新冠肺炎後遺症未解 紅襪E-Rod退出球季

大聯盟疫情延燒，有球員越想越不對勁，決定退出2020年賽季，去年拿下19勝的紅襪投手、「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez），因得過新冠肺炎後留下的心臟後遺症，決定本季不打，釀酒人外野手肯恩（Lorenzo Cain）同日宣布退出今年賽季。

E-Rod在歸隊夏訓前的檢測確診新冠肺炎，直到7月18日歸隊，但他因併發心肌炎，評估後決定退賽。

紅襪棒球長布隆（Chaim Bloom）表示，E-Rod的心臟功能運作正常，接下來也會返回球隊進行定期檢查，但今年縮水賽季之下，已無足夠時間讓E-Rod調整到可以出賽的狀態，「但我們很有信心他將會完全復原。」

「最重要的是你自己的身體，當我第一次聽到我的病時，我有點嚇到，現在我知道了這是什麼，我依然感到害怕。」E-Rod表示，「我告訴了我的媽媽、我的太太，讓他們知道我的狀況，而現在我決定要休息了。」

肯恩則透過聲明稿宣布他的決定，「在與家人仔細的討論之後，我決定放棄今年賽季，此刻的比賽有太多的不確定性與未知的環境，我覺得這是對我自己、對我太太及三個孩子最好的決定。」

肯恩感謝釀酒人球團理解自己的決定，也祝球隊在接下來的球季一切順利，「期待在2021年回到場上，請保持健康。」