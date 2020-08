MLB／楚奧特迎接小鱒魚出生 命名背後有暖心原因

天使隊當家球星楚奧特(Mike Trout)請陪產假,迎來「小鱒魚」報到,初為人父的他,透過推特報喜,也宣布兒子的名字:Beckham Aaron Trout。

Our greatest gift from above • we are so in love! 🤍



Meet our sweet boy, Beckham Aaron Trout 🖤 July 30, 2020 • 5:10pm • 7lb 10oz • 20.75in pic.twitter.com/yn2wqndT1U