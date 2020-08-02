MLB／楚奧特迎接小鱒魚出生 命名背後有暖心原因

天使隊當家球星楚奧特（Mike Trout）請陪產假，迎來「小鱒魚」報到，初為人父的他，透過推特報喜，也宣布兒子的名字：Beckham Aaron Trout。

Our greatest gift from above • we are so in love! 🤍



Meet our sweet boy, Beckham Aaron Trout 🖤 July 30, 2020 • 5:10pm • 7lb 10oz • 20.75in pic.twitter.com/yn2wqndT1U — Mike Trout (@MikeTrout) August 1, 2020

楚奧特與太太潔西卡的第一個小孩出生，他先前就曾透露，已為兒子取好名字，但將在小孩出生後才公布，今天答案揭曉，背後的暖心原因也引起討論。

引起討論的名字，並非Beckham，而是小baby的中間名Aaron，那是潔西卡已過世的弟弟的名字，而他不僅是楚奧特的小舅子，也是摯友。

艾倫‧考克斯（Aaron Cox）於2015年選秀被天使第19輪籤挑選，在小聯盟留下3季出賽成績，最高層級為高階1A，他在2017年因藥檢未過遭禁賽50場，隔年8月自殺，結束24歲生命，當時球團曾宣布楚奧特因私事告假，隨後證實是因小舅子過世而告假返家。