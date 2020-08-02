MLB／今日戰績表 洋基烏謝拉滿貫砲二連勝紅襪

洋基新王牌柯爾（Gerrit Cole）今日基襪大戰前，笑著聆聽國歌演唱，並在結束後向演唱的資深女播報員沃德曼（Suzyn Waldman）揮手致意，這些看似微不足道的細節，其實背後藏著兩人多年前的約

2020-08-01 15:37