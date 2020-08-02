MLB／今日戰績表 洋基烏謝拉滿貫砲二連勝紅襪
MLB今日戰績表
白襪 皇家
太空人 天使
紅襪 2:5 洋基
大都會 勇士
印地安人 0:3 雙城
光芒 金鶯
道奇 響尾蛇
教士 洛磯
海盜 小熊
遊騎兵 巨人
運動家 水手
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
00:10 紅人 vs. 老虎
01:05 光芒 vs. 金鶯
01:10 大都會 vs. 勇士
02:05 白襪 vs. 皇家
02:10 印地安人 vs. 雙城
02:20 海盜 vs. 小熊
03:10 教士 vs. 洛磯
03:40 紅人 vs. 老虎(雙重戰)
04:05 遊騎兵 vs. 巨人
04:10 道奇 vs. 響尾蛇
04:10 太空人 vs. 天使(FOX體育1、3台)
04:10 運動家 vs. 水手
07:00 紅襪 vs. 洋基(民視、FOX體育1、3台)
(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)
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