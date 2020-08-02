MLB／說放棄我做不到 大聯盟主席：球季會繼續

大聯盟確診案例不斷，今天再傳紅雀新增4例確診，其中一人為球員，2020年球季到底還打不打得下去？大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）說：「我們會繼續打下去，但球員防疫必須做得更好。」

昨天傳出大聯盟向球員工會下最後通牒，警告可能在周一提前結束賽季，今天曼弗瑞出面受訪，他表示，「我不是個放棄者，沒有理由現在放棄。」

在馬林魚、費城人、紅雀等隊陸續傳出確診停賽後，已累積17場延賽，接下來如何消化賽季，也成難題。

曼弗瑞對此表示，有可能不會所有球隊都打完60場比賽，最終可能用勝率決定季後賽晉級球隊，「我們必須更有彈性一些，這也是我們採用季後賽擴編的原因之一，如果最終有球隊打60場、有球隊打58場，那麼就可能採用勝率決定晉級隊伍，我們會找出辦法來的。」

馬林魚隊已有21人確診，昨天遭媒體爆料防疫破口出現在球員於客場出賽時，無視防疫規定，照常外出、群聚。曼弗瑞也承認，已經掌握是誰將病毒帶進休息室。

「防疫是由一系列必須要做的小事所構成，我們現在面臨一些問題。」曼弗瑞表示，球員必須更有自覺，「同儕之間要給彼此壓力，防疫人人有責，如果每個人都做到自己該做的事，我們就能繼續打下去。」

曼弗瑞也坦言，早有預料不可能球季中不出現確診案例，「但我們認為這是可以控制的，我們現在也會努力去控制它。」