聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／說放棄我做不到 大聯盟主席：球季會繼續
大聯盟確診案例不斷，今天再傳紅雀新增4例確診，其中一人為球員，2020年球季到底還打不打得下去？大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）說：「我們會繼續打下去，但球員防疫必須做得更好。」
昨天傳出大聯盟向球員工會下最後通牒，警告可能在周一提前結束賽季，今天曼弗瑞出面受訪，他表示，「我不是個放棄者，沒有理由現在放棄。」
在馬林魚、費城人、紅雀等隊陸續傳出確診停賽後，已累積17場延賽，接下來如何消化賽季，也成難題。
曼弗瑞對此表示，有可能不會所有球隊都打完60場比賽，最終可能用勝率決定季後賽晉級球隊，「我們必須更有彈性一些，這也是我們採用季後賽擴編的原因之一，如果最終有球隊打60場、有球隊打58場，那麼就可能採用勝率決定晉級隊伍，我們會找出辦法來的。」
馬林魚隊已有21人確診，昨天遭媒體爆料防疫破口出現在球員於客場出賽時，無視防疫規定，照常外出、群聚。曼弗瑞也承認，已經掌握是誰將病毒帶進休息室。
「防疫是由一系列必須要做的小事所構成，我們現在面臨一些問題。」曼弗瑞表示，球員必須更有自覺，「同儕之間要給彼此壓力，防疫人人有責，如果每個人都做到自己該做的事，我們就能繼續打下去。」
曼弗瑞也坦言，早有預料不可能球季中不出現確診案例，「但我們認為這是可以控制的，我們現在也會努力去控制它。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言