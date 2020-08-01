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MLB／下周取消賽季？轉播單位被提醒準備墊檔節目

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
美國媒體「ESPN」報導，轉播單位已收到消息，要先準備好墊檔節目，為MLB賽季可能取消留下伏筆。 路透社
美國媒體「ESPN」報導，轉播單位已收到消息，要先準備好墊檔節目，為MLB賽季可能取消留下伏筆。 路透社

大聯盟賽季真有可能取消？今天傳出主席曼弗瑞（Rob Manfred）警告球員工會，若球員不嚴格遵守防疫規範，將強行中斷賽季，美國媒體「ESPN」也報導，轉播單位已收到消息，要先準備好墊檔節目。

據外媒報導，曼弗瑞通知球員工會主席克拉克，若球員無法嚴格遵守防疫規範，導致確診病例繼續攀升，可能強行中斷賽季，最快可能在美國時間下周一宣告本季取消。

轉播單位也收到相關消息，ESPN資深主播歐伯曼（Keith Olbermann）透露，大聯盟通知轉播單位，要準備好墊檔節目，如果下周賽季中斷，才不致鬧空窗。

不過歐伯曼也強調，這不代表周一一定會取消賽季，只是代表他們希望轉播單位先為可能的狀況做好準備，「希望不會發生，但很明顯，這是有可能的情況。」

大聯盟7月24日開打，卻不斷爆出球員新冠肺炎確診，光是馬林魚隊已有21人，與他們交手過的費城人也傳出2職員染疫，最新病例出現在紅雀隊，有2名球員確診，與釀酒人之戰跟著延期。

大聯盟 費城人 馬林魚

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