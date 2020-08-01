聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／下周取消賽季？轉播單位被提醒準備墊檔節目
大聯盟賽季真有可能取消？今天傳出主席曼弗瑞（Rob Manfred）警告球員工會，若球員不嚴格遵守防疫規範，將強行中斷賽季，美國媒體「ESPN」也報導，轉播單位已收到消息，要先準備好墊檔節目。
據外媒報導，曼弗瑞通知球員工會主席克拉克，若球員無法嚴格遵守防疫規範，導致確診病例繼續攀升，可能強行中斷賽季，最快可能在美國時間下周一宣告本季取消。
轉播單位也收到相關消息，ESPN資深主播歐伯曼（Keith Olbermann）透露，大聯盟通知轉播單位，要準備好墊檔節目，如果下周賽季中斷，才不致鬧空窗。
不過歐伯曼也強調，這不代表周一一定會取消賽季，只是代表他們希望轉播單位先為可能的狀況做好準備，「希望不會發生，但很明顯，這是有可能的情況。」
大聯盟7月24日開打，卻不斷爆出球員新冠肺炎確診，光是馬林魚隊已有21人，與他們交手過的費城人也傳出2職員染疫，最新病例出現在紅雀隊，有2名球員確診，與釀酒人之戰跟著延期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言