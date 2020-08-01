MLB／克蕭確定回歸 3日對響尾蛇擔任先發
道奇今傳好消息，因傷勢沒趕上開季的王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）將離開傷兵名單，確定對響尾蛇擔任先發投手。
球迷原本可於7月24日道奇對巨人見到克蕭英姿，卻因背部緊繃進入傷兵名單，還好傷勢沒有預期嚴重，今天道奇特別公布喜訊，表示克蕭能夠離開傷兵名單，將在台灣時間8月3日對響尾蛇一役掛帥先發，屆時球迷又能再見克蕭投球風采。
道奇去年國聯冠軍敗給國民，今年捲土重來，開季氣勢如虹爭冠慾望強烈，目前戰績5勝2敗，原先先發輪值緊繃的情況，如今迎回克蕭，暫時替球隊上了一顆定心丸。
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