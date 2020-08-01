MLB／貝茲秀超強雷射肩 網友：讓我想起一朗

道奇今日進行對響尾蛇作客4連戰第2場比賽，剛與球隊續簽12年大約的外野手貝茲（Mookie Betts）攻守兼備，敲出加盟道奇首轟，1局下還上演雷射肩。

1局下響尾蛇首位打者馬特（Ketel Marte）2好1壞斷棒敲出右外野安打，由於落點深遠巧妙，馬特趁勢挑戰三壘，本以為上壘十拿九穩，豈料貝茲快步接球後，一記雷射肩長傳，球未落地就直直進入道奇游擊手席格（Corey Seager）手中將跑者觸殺，馬特只能眼睜睜看著近在眼前的上壘機會飛走。

貝茲超狂雷射肩演出，馬上被大聯盟捕捉，將多角度影片分享到官方推特，其中一則更提醒所有人不要隨便挑戰貝茲。漂亮的長傳讓網友直言：「我可以看到天荒地老」、「讓我想到一朗」。

不只美技解決跑者，貝茲在打擊也有個人秀，於4局上敲出陽春砲幫助球隊率先破蛋，收下加盟道奇首支全壘打。可惜貝茲好表現沒有成為贏球保證，本應勝券在握的比賽，在8局下因後援投手崔南（Blake Treinen）出包狂丟4紛雜鍋，而將快到手的勝利以3:5奉送給對手，中斷近期的3連勝。