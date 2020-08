MLB／基襪戰前國歌演唱藏約定 揭柯爾與轉播員的忘年之交

洋基新王牌柯爾(Gerrit Cole)今日基襪大戰前,笑著聆聽國歌演唱,並在結束後向演唱的資深女播報員沃德曼(Suzyn Waldman)揮手致意,這些看似微不足道的細節,其實背後藏著兩人多年前的約定。

資深女播報員沃德曼特地開嗓,是為了信守諾言,實現與柯爾在2012年的約定。 法新社

即將年滿74歲的沃德曼,在男性為主的運動播報領域中打滾了30個年頭,且自從2005年起就一直轉播洋基的比賽,有百老匯音樂劇演出背景的她,過去曾在洋基主場獻唱,只不過今天特地開嗓,是為了信守諾言,實現與柯爾在2012年的約定。

Tonight's National Anthem was performed by Suzyn Waldman. Suzyn was the very first voice ever heard on WFAN radio. She has been a beat reporter, TV analyst, play by play broadcaster, and is the first and only woman ever to have a full-time analyst job with a Major League team. pic.twitter.com/9IEmHzzv6D