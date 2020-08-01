MLB／基襪戰前國歌演唱藏約定 揭柯爾與轉播員的忘年之交

洋基新王牌柯爾（Gerrit Cole）今日基襪大戰前，笑著聆聽國歌演唱，並在結束後向演唱的資深女播報員沃德曼（Suzyn Waldman）揮手致意，這些看似微不足道的細節，其實背後藏著兩人多年前的約定。

資深女播報員沃德曼特地開嗓，是為了信守諾言，實現與柯爾在2012年的約定。 法新社

即將年滿74歲的沃德曼，在男性為主的運動播報領域中打滾了30個年頭，且自從2005年起就一直轉播洋基的比賽，有百老匯音樂劇演出背景的她，過去曾在洋基主場獻唱，只不過今天特地開嗓，是為了信守諾言，實現與柯爾在2012年的約定。

Tonight's National Anthem was performed by Suzyn Waldman. Suzyn was the very first voice ever heard on WFAN radio. She has been a beat reporter, TV analyst, play by play broadcaster, and is the first and only woman ever to have a full-time analyst job with a Major League team. pic.twitter.com/9IEmHzzv6D — New York Yankees (@Yankees) July 31, 2020

柯爾既2008年後，於2011年再度投入選秀，被海盜相中隨之加盟，於隔年春訓熱身賽對上與沃德曼有了一面之緣。早在2008年就對柯爾印象深刻的沃德曼，在對談中向柯爾表示：「你變成自由球員以後，肯定可以成為洋基很棒的球員。」，身為洋基迷的柯爾在得知沃德曼的音樂背景後，便表示：「到時候我要是加盟洋基，你要在開幕戰那天獻唱國歌喔。」

時隔多年，柯爾終於落腳紐約，也由於這段緣份，讓賽前有著如此別具意義的國歌演唱。儘管依據防疫規定，沃德曼只能在轉播包廂中履行承諾，仍擋不住兩人友誼帶來的感動。演唱完畢，柯爾不忘向沃德曼鼓掌、揮帽致意，沃德曼也揮手示意。在忘年的約定裡，兩人相視而笑。