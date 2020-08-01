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MLB／今日戰績表 大谷吞2K天使不敵太空人
MLB今日戰績表
紅雀 vs. 釀酒人 (因紅雀出現確診者而延期)
紅襪 1:5 洋基
紅人 2:7 老虎
大都會 10:11 勇士
光芒 3:6 金鶯
白襪 3:2 皇家
印地安人 1:44 雙城
教士 8:7 洛磯
海盜 3:6 小熊
太空人 9:6 天使
遊騎兵 2:9 巨人
運動家 3:5 水手
道奇 3:5 響尾蛇
MLB明日賽程
01:10 紅人 vs. 老虎
07:05 白襪 vs. 皇家
07:07 太空人 vs. 天使
07:07 紅襪 vs. 洋基
07:10 紅雀 vs. 釀酒人
07:10 印地安人 vs. 雙城
07:10 大都會 vs. 勇士
07:35 光芒 vs. 金鶯
08:10 教士 vs. 洛磯
08:10 道奇 vs. 響尾蛇
08:15 海盜 vs. 小熊
09:10 運動家 vs. 水手
09:10 遊騎兵 vs. 巨人
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