MLB／今日戰績表 大谷吞2K天使不敵太空人

去年重磅加盟藍鳥的韓籍投手柳賢振，今年開季遇亂流，前兩戰都投不滿5局，今天對上國民主投4.1局就丟掉5分吞下首敗，有記者就點出柳賢振的球速比起去年明顯下滑，或許跟近兩場比賽狀態有關聯。 柳賢振此

2020-07-31 16:14